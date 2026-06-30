Gerente de Turismar tras siniestro fatal en Ruta 6: "Estamos desolados, aparentemente la moto iba sin luces"

El gerente general de Turismar, Fernando Chainca , aseguró que la empresa atraviesa " una tragedia " tras el choque entre uno de sus ómnibus y una moto en Ruta 6 , que dejó dos mujeres fallecidas y a un niño de 3 años en estado grave , y afirmó que la información primaria con la que cuentan indica que el birrodado circulaba "sin luces y sin casco".

" Lo único que sabemos es que, aparentemente, iban circulando sin luces, sin casco, el conductor no lo vio y pasó lo que pasó ", dijo Chainca este martes, en diálogo con El Observador.

El empresario aclaró que esa versión surge de la información recabada por el personal de la empresa y que la investigación oficial continúa para determinar cómo ocurrió el siniestro.

El accidente ocurrió sobre las 19:10 de este lunes en el kilómetro 38 de Ruta 6, en Canelones . Según informó Policía Caminera, por causas que aún se investigan, un ómnibus que circulaba de norte a sur chocó contra una moto que viajaba en la misma dirección.

Como consecuencia del impacto murieron la conductora de la moto, una mujer de 27 años, y una adolescente de 15 años que viajaba como acompañante. Un niño de 3 años, que también iba en el vehículo, fue trasladado en estado grave al Casmu de Montevideo.

Chainca contó que estuvo en el lugar de los hechos pocas horas después del accidente y describió el momento que atraviesa la empresa. "Estamos evaluando un poco la situación. Estamos muy desolados", afirmó, notoriamente afectado por la situación.

"No había niebla"

Consultado sobre las condiciones meteorológicas, el gerente descartó que la visibilidad estuviera afectada por niebla en el lugar del accidente. "Cuando yo llegué, una hora y media después, era una noche completamente limpia. En otras zonas había niebla, pero ahí no", sostuvo.

En ese sentido, explicó que la falta de iluminación en vehículos de pequeño porte puede convertirse en un riesgo para quienes circulan por rutas nacionales.

"Si vas a 90 kilómetros por hora y tenés un vehículo adelante sin luces, se te cruza otro de frente, no lo ves. Las motos o bicicletas, con ropa oscura o sin elementos de seguridad, directamente no las ves. No podés hacer nada", expresó.

El conductor quedó emplazado

El conductor del ómnibus, de 56 años, resultó ileso, al igual que el guarda y los 38 pasajeros que viajaban en la unidad. Además, la prueba de espirometría practicada por la Policía dio resultado negativo.

Según explicó Chainca, el chofer quedó emplazado por la Fiscalía, a la espera del resultado de las pericias técnicas que se realizarán al ómnibus.

"El ómnibus quedó detenido para las pericias y el conductor quedó emplazado, es decir, en cualquier momento lo pueden citar para declarar nuevamente", indicó.

Agregó que, debido a los daños sufridos por la moto, no fue posible peritar si el vehículo tenía las luces encendidas al momento del impacto.

"Hacemos todo lo posible para que esto no suceda"

Chainca insistió en que el accidente golpeó profundamente a la empresa y a sus trabajadores. "Solo podemos lamentar profundamente lo sucedido y expresar nuestras condolencias a las familias de las personas fallecidas", afirmó.

También señaló que tanto el chofer como el guarda quedaron "muy shockeados" tras el siniestro y remarcó que el objetivo de la empresa es evitar que hechos de este tipo ocurran. "Trabajamos todo el tiempo para que esto no pase. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para prevenir este tipo de tragedias", sostuvo.

En esa línea, explicó que el ómnibus contaba con el certificado técnico vigente y que, aunque la normativa no lo exige para conductores menores de 60 años, Turismar obliga a todos sus choferes a realizar exámenes psicotécnicos como medida adicional de seguridad.

"Son garantías que la empresa incorpora por decisión propia. Siempre buscamos dar la mayor seguridad posible a nuestros pasajeros y a nuestros trabajadores", concluyó.