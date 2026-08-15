La ciudad museo de Uruguay: única en América Latina, con las playas de arenas blancas

A orillas del Río Negro , en el departamento de Tacuarembó , San Gregorio de Polanco combina playas de arena, naturaleza y una particular propuesta cultural que transformó la identidad de la localidad.

El destino de poco más de 3000 habitantes es conocido por sus murales, que convierten buena parte de sus calles en un museo abierto de artes visuales.

La localidad también conserva la memoria de un antiguo pueblo que quedó bajo las aguas después de la construcción de la represa de Rincón del Bonete . Cuando el nivel del embalse desciende, pueden aparecer restos de construcciones y otros vestigios de aquel asentamiento.

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La historia reciente de San Gregorio de Polanco está marcada por la construcción de la represa de Rincón del Bonete . La obra comenzó a desarrollarse durante la década de 1930 y fue inaugurada en 1945. La creación del embalse modificó el paisaje y obligó a trasladar al pueblo que se encontraba en la zona que posteriormente quedó cubierta por el agua.

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En períodos de bajante todavía pueden observarse algunos restos del pueblo original, entre ellos troncos, cimientos y partes de antiguas construcciones.

El desarrollo turístico tomó otro impulso décadas después. En 1993 comenzó el proyecto de pintar murales en las fachadas de la localidad. La iniciativa surgió a partir del trabajo de vecinos agrupados en la comisión Amigos del Arte y la Cultura, que tomó como referencia una experiencia artística desarrollada en España.

La propuesta continuó con nuevas intervenciones y convocó a más artistas nacionales y extranjeros. Entre los nombres vinculados con las obras se encuentran Clever Lara, Carlos Páez Vilaró, Gustavo Alamón, Octavio Podestá y Ana María Poggi.

El proyecto convirtió a San Gregorio de Polanco en el primer Museo Abierto de Artes Visuales de América Latina. Muchas de las pinturas cuentan además con información identificatoria y códigos QR.

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Otro de los atractivos es la costa del Río Negro. Playa San Gregorio cuenta con grandes arenales y es uno de los principales puntos de encuentro durante la temporada de verano. El paisaje también permite observar los atardeceres sobre el río desde la zona de la rambla.

En el entorno de la costa también se pueden realizar actividades relacionadas con el agua. Uruguay Natural señala entre las opciones disponibles el alquiler de canoas y kayaks, mientras que durante la temporada alta también se ofrecen paseos a caballo y recorridas guiadas por la ciudad.

Otro punto para conocer es el Museo Histórico Casa Muga, un antiguo almacén de la década de 1920 que conserva artículos de la historia local. También se encuentra el Museo Municipal de las Bochas, relacionado con la colección de fósiles y piezas reunidas durante años en las márgenes del Río Negro.

La ciudad cuenta con espacios culturales y esculturas distribuidas en distintos sectores. Entre ellos se encuentra la Costa Con Estatuas, ubicada en la zona costera, y el Monumento a los Monolitos, otro de los puntos que forman parte del recorrido por el patrimonio artístico de San Gregorio.