Más allá de los molinos: Uruguay le abre la puerta a una década de inversiones solares

Uruguay tiene en marcha una nueva etapa de expansión de su generación eléctrica. Después de la transformación que experimentó la matriz energética durante la década pasada, la energía solar aparece ahora como uno de los principales focos de crecimiento .

Como informó El Observador, UTE prevé sumar entre 500 y 600 MW de generación solar durante el próximo quinquenio , una meta que forma parte de la estrategia definida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Las autoridades presentan a la solar como una de las piedras angulares de la política energética de los próximos años , en un escenario en el que se espera un aumento de la demanda eléctrica asociado a la electrificación de distintos sectores de la economía, la movilidad eléctrica y el desarrollo industrial.

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La apuesta se produce, además, en un momento en que la generación solar se ha convertido en una de las tecnologías renovables más competitivas a nivel internacional .

El regreso de los privados

Una de las principales novedades de las últimas semanas es que parte de la nueva capacidad solar será desarrollada con participación del sector privado, de acuerdo con anuncios públicos realizados por autoridades de gobierno.

En ese sentido, se prevé realizar un llamado a licitación antes de fin de año por unos 150 o 200 MW. Se trata de un cambio relevante respecto de los últimos años: es que desde 2014 no se realizaba un llamado a privados para el desarrollo y la gestión de parques de generación renovable.

Hasta ahora, UTE ha impulsado parques solares con fondos propios, como los proyectos de Punta del Tigre (San José) o el de Melo (Cerro Largo). Y también avanza en iniciativas financiadas mediante el mercado de capitales, como el proyecto de Río Negro (30 MW), cuya licitación para la construcción tendrá la apertura de ofertas el próximo lunes.

El regreso de los privados abre una nueva etapa para un sector que, durante la última década, acumuló experiencia, desarrolló capacidades técnicas y consolidó empresas que hoy tienen presencia tanto en Uruguay como en otros mercados.

Un nuevo modelo para contratar generación

UTE analiza una nueva modalidad de contratación. La idea en estudio es que el desarrollador privado se haga cargo de prácticamente todo el ciclo del proyecto: financiarlo, diseñarlo, construirlo, operarlo y mantenerlo. A cambio, recibiría una remuneración por el conjunto de servicios que brinda la planta y no solo por la energía comercializada.

Según informó el semanario Búsqueda, UTE analiza una modalidad de remuneración mediante un pago fijo, similar a un canon, que podría establecerse con una periodicidad mensual, semestral o anual. Ese pago contemplaría tanto la remuneración por la central como los servicios asociados. Una vez cumplido el plazo establecido en el contrato, la infraestructura podría pasar a manos de UTE.

La estrategia contempla distribuir las nuevas plantas solares en distintos departamentos del interior del país, en lugar de concentrar la generación en una única zona. Se analizan posibles nuevas ubicaciones en Durazno, Florida, Artigas, Salto y Tacuarembó.

Pero encontrar un terreno adecuado no alcanza. Para definir la localización de un parque solar también es necesario considerar cómo y dónde se podrá conectar al sistema eléctrico.

La ubicación de los nuevos proyectos estará estrechamente relacionada con la disponibilidad de la red eléctrica y con la posibilidad de evacuar la energía generada. En otras palabras, la expansión de la generación solar tendrá que avanzar junto con la planificación de las redes.

El desarrollo solar no será entonces solamente una cuestión de terrenos, paneles y financiamiento: también dependerá de la infraestructura eléctrica necesaria para incorporar esa nueva generación, explicaron días atrás expertos del sector privado durante el último congreso de Latam Renovables 2026.

UTE

De la primera transformación a la “década solar”

Otra de las líneas de trabajo es la hibridación de parques, es decir, combinar diferentes tecnologías de generación en una misma instalación. El tema está siendo analizado por UTE junto con la academia y la Dirección Nacional de Energía, y fue mencionado semanas atrás por la ministra Fernanda Cardona.

La lógica es aprovechar mejor instalaciones que ya existen. Si un parque eólico dispone de terrenos, infraestructura eléctrica y una conexión a la red, se puede analizar la incorporación de generación solar utilizando parte de esos activos.

La hibridación tiene dos ventajas potenciales. Por un lado, permite aprovechar mejor terrenos e infraestructura de red ya disponible. Por otro, genera una nueva oportunidad de negocio para empresas que ya invirtieron en Uruguay y cuentan con activos instalados.

Durante el evento Latam Renovables 2026, distintos participantes definieron esta etapa como una “segunda ola” de energías renovables en Uruguay y hablaron incluso de una “década solar”.

Actualmente, junto con la energía eólica, la solar se encuentra entre las fuentes capaces de producir electricidad a menor costo por MWh. También está su capacidad de adaptación a distintas escalas. La generación fotovoltaica puede desarrollarse desde instalaciones residenciales de algunos kilovatios hasta proyectos de cientos de MW e incluso de GW.

A eso se suma una diferencia importante en los tiempos de desarrollo. En el caso de la generación eólica, desde la identificación de los terrenos hasta el comienzo de la construcción de un parque pueden transcurrir entre cinco y ocho años, debido a los estudios y procesos asociados.

Los proyectos solares fotovoltaicos, en cambio, tienen procesos de desarrollo más sencillos y pueden concretarse en aproximadamente dos o tres años, dependiendo de sus características. Para un sistema que necesita incorporar nueva capacidad en plazos relativamente cortos, esa diferencia puede ser determinante. En Uruguay la capacidad instalada de energía solar es de solo 350 MW.

Una segunda ola sobre una matriz ya renovable

La expansión solar no es un fenómeno exclusivamente uruguayo. Durante 2025, tres de cada cuatro MW renovables nuevos instalados en el mundo fueron solares, de acuerdo con el dato presentado durante Latam Renovables 2026.

Uruguay se suma así a una tendencia internacional, aunque con una particularidad: llega a esta nueva etapa después de haber construido una matriz eléctrica con una fuerte participación de fuentes renovables.

Hoy existen empresas uruguayas con mayor experiencia, conocimiento acumulado y personal capacitado. Algunas de ellas también desarrollaron proyectos y experiencia en mercados como Paraguay, Chile, Argentina, Estados Unidos y Ecuador, entre otros.