La historia de la vaca uruguaya que terminó en el poster oficial de los Foo Fighters en Uruguay y el estudio que la diseñó

Una niña cruza el cielo montada en una vaca, un rayo pende sobre ella, el título de la banda de abrirá el año en el Estadio Centenario termina de enmarcar el lienzo blanco: un afiche oficial para recibir la visita de Foo Fighters en febrero.

La banda que Dave Grohl creó en 1994 mientras las cenizas de Nirvana todavía estaban calientes y que se convirtió en una de las referencias del rock estadounidense de las últimas décadas se presentará en Uruguay a principios del año que viene en el marco de una gira mundial que, entre otras ciudades, le dará su oportunidad a Montevideo por primera vez. Las entradas se pusieron a la venta esta semana y el calendario para verlos en suelo oriental empezó a correr con entusiasmo.

Como parte de la movida previa del Take Cover Tour, la banda seleccionó un estudio de diseño de cada uno de los países donde tocará y le encargó un afiche oficial, y en Uruguay ese trabajo le correspondió al estudio Bruster , que este jueves difundió su versión en su cuenta de Instagram. El afiche también se podrá ver en el feed oficial de la banda cuando resten algunos días para verla en vivo.

La historia de Foo Fighters, la banda que llega a Uruguay con su última gira luego de la muerte de Taylor Hawkins y un escándalo personal

Martín Albornoz lidera la pata uruguaya de Bruster —que también tiene representación en Las Palmas de Gran Canaria— y contó que la convocatoria llegó a través de la productora Gaucho, que junto a AM producen el show de los estadounidenses en Uruguay. Ellos se encargaron de proponer cuatro estudios de diseño locales y luego la propia banda los eligió para el trabajo.

“Ellos tienen una identidad visual para la gira a nivel mundial y por cada país eligen un estudio. Si te fijás en su feed, los estilos son bastante variados y está bueno porque le dan más visibilidad a un artista local y a la vez les queda precioso a ellos”, cuenta el diseñador a El Observador.

Albornoz explica que le dieron libertad total para el diseño, y que se decantaron por tomar como referencia e inspiración una canción del primer álbum de la banda, que Dave Grohl creó prácticamente en solitario en un estudio de grabación: For All The Cows.

Ensayos para el diseño final Bruster

“Por eso elegimos usar la imagen de una vaca y la niña cabalgando. Esa canción es medio icónica para nosotros, la escribió Dave Grohl en pleno final de Nirvana. Él grabó todos los instrumentos, era un momento de formación que estaba bueno. La canción tiene una letra abstracta, un tono surrealista, medio poético. Y de manera metafórica habla de sentirse juzgado por la sociedad, de que el dinero te transforma como un producto. Nos agarramos de eso porque nos parecía que era bastante icónico. Y además no nos podemos olvidar que en Uruguay tenemos más vacas que gente”.

El diseño buscó seguir además un estilo que se acercara al “palo grunge”, con colores como el rojo y el negro, con algunos toques amarrillos.

“Se trabajó con aerógrafo y plantillas de manera muy artesanal. Así llegamos a darle esas texturas y ese toque grunge y roto”, contó.

Ensayos para el diseño final Bruster

Albornoz ya tiene su entrada para el show del 23 de febrero, que será el colofón de una experiencia que se vincula con su crianza musical y que ya tuvo su primera (y privilegiada) instancia con este encargo oficial de parte de Grohl y compañía.

“Yo tengo 50 años y Foo Fighters es bastante referencial en mi crianza musical. Por eso alucinamos con la llamada, no lo podíamos creer. De hecho, ver una carpeta de trabajo llamada Foo Fighters ya es un montón, nos daba hasta gracia acá en la interna del estudio. A mí me gusta mucho el primer disco, y la canción que elegimos para el poster. Dave ha comentado que es la canción favorita de su madre y para mí, que soy muy familiero, no es un detalle menor."

Montevideo! Tickets are now on sale for Estadio Centenario!!! https://t.co/kfYx1XU6xq



Poster art by Martín Albornoz pic.twitter.com/IfQmivS8Cj — Foo Fighters (@foofighters) August 13, 2026

Todavía no está confirmado que el poster sea parte del merchandising oficial que la banda ofrecerá en su show, aunque suele suceder que eso pase. Además, Bruster también trabajó una bajada del diseño para remeras, por lo que la vaca uruguaya de Dave Grohl tiene todavía un trecho para recorrer antes del 23 de febrero, cuando las luces se enciendan y las guitarras empiecen a crepitar.