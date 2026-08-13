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La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se presentó en el Solís y festejó un doble aniversario: sus 80 años y los 170 del teatro uruguayo

Durante la noche, el público disfrutó del Concierto para violín y orquesta n.º 4 de Mozart, con Tatiana Glava como solista, y de la Sinfonía n.º 5 de Chaikovski

13 de agosto de 2026 19:06 hs
La foto oficial de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

La foto oficial de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

La Filarmónica de Buenos Aires se presentó este miércoles en el Teatro Solís en el marco de la gira por su 80 aniversario, ocasión que además coincidió con los festejos por el aniversario número 170 del escenario montevideano.

Durante la noche, el público disfrutó del Concierto para violín y orquesta n.º 4 de Mozart, con Tatiana Glava como solista, y de la Sinfonía n.º 5 de Chaikovski.

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"Felices y conmovidos después de un maravilloso concierto de nuestra filarmónica aquí en el querido Teatro Solís de Montevideo. Festejamos estos aniversarios por partida doble. Buscamos todos los públicos, no solamente de la Argentina sino del Río de la Plata", expresó la jerarca al finalizar el espectáculo.

La gira también llegó, además de a la capital uruguaya, a las ciudades argentinas de Rosario y Córdoba.

Creada en 1946 con el nombre de Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal, fue la primera orquesta oficial exclusivamente sinfónica de la ciudad de Buenos Aires. Sus primeros directores titulares fueron los maestros Lamberto Baldi y Jaime Pahissa.

La agrupación ofreció su concierto inaugural el 21 de mayo de 1947 en el Teatro Municipal (hoy Teatro San Martín), en Buenos Aires y, desde octubre de ese año, inició otra de sus constantes actividades: el acompañamiento de espectáculos de ballet y luego, más esporádicamente, de ópera. En 1948 modificó su nombre por el de Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y en 1953 se estableció que el Teatro Colón fuera su sede permanente.

En 1958 obtuvo su actual denominación de Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

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