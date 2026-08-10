De Vengaboys a Eiffel 65, El Símbolo y Machito Ponce: el festival Love The 90's llega a Uruguay

El festival Love The 90’s anunció su llegada a Uruguay. El evento anunció una nutrida grilla de artistas internacionales que vendrán por primera vez al país el próximo año.

La fiesta será el próximo 20 de marzo de 2027 en el Parque Roosevelt. Desde las 18:00 se presentarán algunas de las bandas que conquistaron las radios y se convirtieron en la banda sonora de una generación.

Dos de las bandas más recordadas de pop, eurodance y electrónica de la época como Vengaboys , la agrupación neerlandesa recordada por éxitos como Boom, Boom, Boom, Boom!! y We Like to Party! (The Vengabus), junto a los italianos de Eiffel 65 , que se convirtió a Blue (Da Ba Dee) en un éxito global, encabezan la grilla.

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Además, esa noche compartirán el escenario 2 Unlimited , Haddaway , C+C Music Factory , Whigfield , The Outhere Brothers , Real McCoy , Mad Stuntman (Reel 2 Real) , Londonbeat , Playahitty y Jumper Brothers .

Desde latinoamérica llega El Símbolo, la banda argentina de latin-pop formada en 1993 por Frank Madero, con canciones como 1, 2, 3 y Levantando las Manos. También subirá al escenario el argentino Machito Ponce y el uruguayo pionero del rap rioplatense Jazzy Mel.

Las venta de entradas se realizará a través del sitio web de Love The 90’s Uruguay y quienes quieran recibir el anuncio con anterioridad pueden registrarse en la web para estar al tanto de las novedadaes.

La tanda general de entradas saldrá a la venta el jueves 13 de agosto al mediodía. Antes, desde el martes 11 de agosto, estará disponible la venta con tarjetas Santander. Según supo El Observador, los precios de las entradas irán desde los $1750.

El festival, de origen Español, anuncia su llegada al país después de tres fechas agotadas en Ciudad de México, Buenos Aires y Santiago de Chile. "La respuesta del público latinoamericano superó todas nuestras expectativas durante la gira de 2026", señalan desde la organización de la fiesta.

"Desde el primer momento tuvimos claro que Uruguay debía formar parte de la siguiente edición. Queremos ofrecer al público uruguayo una experiencia única, con un espectáculo de nivel internacional y con los artistas que pusieron banda sonora a toda una generación".