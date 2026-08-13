"Más próximos a encontrar una salida negociada", dijo Castillo sobre el conflicto en el puerto de Montevideo y descartó esencialidad

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, afirmó este jueves que las negociaciones por el conflicto en el puerto de Montevideo podrían estar cerca de alcanzar una salida. Según explicó, el Ministerio de Trabajo presentó una posible contrapropuesta durante la reunión del grupo tripartito y ahora el sector trabajador debe terminar de redactarla para acercarla a la empresa.

"En este momento, se está analizando una posible contrapropuesta, que el Ministerio de Trabajo realizó en la mañana de hoy en el grupo tripartito. La tenía que terminar de redactar, para precisar, el sector trabajador; acercárselo en estas horas a la empresa y, si todo va como estuvo encaminado, como fue el espíritu de la mañana de hoy, es posible que estemos más próximos a encontrar una salida negociada", afirmó el ministro ante rueda de prensa consignada por radio Montecarlo.

La actividad en el puerto de Montevideo viene siendo interrumpida desde hace días por el conflicto entre el sindicato portuario y la Terminal Cuenca del Plata, que tiene como eje reclamos vinculados a salarios y condiciones laborales. Este miércoles, el senador colorado Robert Silva convocó a ministros al Parlamento para que den explicaciones por este tema.

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Por su parte, el ministro remarcó que la búsqueda del gobierno es generar las condiciones para que las partes encuentren un acuerdo. “ Nuestra búsqueda, insisto, es la búsqueda de consenso . Nosotros no somos jueces para decidir por encima de nadie”, aseguró. En ese sentido, sostuvo que las propuestas de la empresa representan los intereses del sector empleador, mientras que los trabajadores responden “a un sindicato y a una asamblea”. “En el medio estamos nosotros tratando de generar las condiciones y darle elementos para que encuentren esa salida”, agregó.

Castillo explicó que el Ministerio de Trabajo interviene desde hace varias semanas en el conflicto y aclaró que la negociación no corresponde al Consejo de Salarios. “Esto es un convenio colectivo, una bipartita entre las mejoras de las condiciones para una empresa concreta. Y esto es lo que se está debatiendo”, señaló.

Según el ministro, el conflicto en el puerto requiere un seguimiento permanente. “El conflicto en el puerto es día a día, hora a hora, le dedicamos bastante tiempo”, afirmó. Contó que durante el fin de semana hubo reuniones con las partes y que, debido a la tensión existente, en principio se trabajó con los sectores por separado. En esas instancias participaron negociadores del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Trabajo.

“La idea es que en el rol que tiene el Ministerio de Trabajo, de ser un ámbito conciliador en búsqueda del consenso entre las partes, es acercarlos para que sector empleador y sector trabajador encuentren una media en la negociación que les permita tener paz laboral, trabajo firme, estabilidad laboral y, seguramente, en muchos casos, la pelea también por las mejoras salariales”, sostuvo Castillo.

Consultado sobre los pedidos para que se decrete la esencialidad en el puerto, Castillo señaló que se trata de un reclamo que existe “desde el día uno”. Sin embargo, volvió a descartarlo como una solución al conflicto. “Si nosotros solamente gobernáramos con decreto de esencialidad, no habría negociación colectiva, no habría Consejo de Salarios, no es nuestro rol”, sostuvo.

Por otro lado, Castillo también se refirió a la situación del Hotel San Rafael y rechazó que los atrasos de la obra puedan atribuirse únicamente al conflicto sindical. “Allí hay otra discusión que no es sólo producto de conflicto, no es sólo producto de lo que pasó con la división colectiva”, señaló. En ese sentido, explicó que, según la información que había recibido de los inversores, “habían algunas dificultades de atraso de obra” y agregó que “hay un problema allí de avance o no avance de la obra”.

La postura desde el sindicato

El presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Álvaro Reinaldo, se refirió al conflicto y mencionó que volvieron a "reinstalar la mesa de diálogo", después de "una conflictividad" que ocurrió durante el fin de semana pasado.

"Para nosotros sigue siendo lo mismo: tratar de abordar los temas que son de interés para los trabajadores (tener los jornales asegurados, abordar la rebajada de la jornada laboral) son cosas que siguen estando de interés para nosotros. La empresa pone sus intereses; nosotros hoy aceptamos varios de sus puntos para tratar de llegar a acuerdos. Los jornales asegurados para nosotros son fundamentales", explicó Reinaldo, según informó Telemundo (Canal 12).

La postura desde Katoen Natie

Desde la visión de la empresa Katoen Natie —mayoritaria en TCP—, el "daño" más importante es "reputacional".

Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, explicó que los costos también importan, pero es la "incertidumbre de si se va a operar o no" lo que "está teniendo severo daño" en la reputación del puerto de Montevideo.

"Los costos son muy importantes, pero creo que el daño más importante es el daño reputacional que nos está causando esto. La incertidumbre de si se va a operar o no es algo que no puede estar presente en la planificación. Hoy TCP está teniendo una serie de eventos, en los últimos dos años, que hace pensar que el puerto de Montevideo está teniendo severo daño en su reputación respecto a la falta de continuidad operativa", aseguró Correa, consignado también por Telemundo (Canal 12)

Correa señaló que uno de los puntos más "sensibles" de la negociación son los jornales asegurados. Explicó que el sindicato reclama 24 jornales asegurados, pero que la terminal cuenta con un régimen por el cual los domingos se pagan doble, por lo que esos días no se contabilizan dentro de los jornales asegurados. “La terminal trabaja todos los días”, sostuvo, y agregó que, al hacer la cuenta, cada trabajador queda “por encima de los 32, 33 jornales”.