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Cruce entre Natalia Oreiro y Mirtha Legrand: así es la "casita" que la uruguaya tiene en Maldonado y que disparó la polémica

El episodio ocurrió el fin de semana, donde la actriz uruguaya estuvo acompañada por Adrián Suar y Moria Casán para promocionar Yo, Narciso

13 de agosto de 2026 12:38 hs
Natalia Oreiro en la mesa de Mirtha Legrand

Natalia Oreiro en la mesa de Mirtha Legrand

La participación de Natalia Oreiro en La noche de Mirtha generó una polémica en redes sociales después de que se viralizara un fragmento donde la actriz y cantante uruguaya se refirió a una residencia que tiene en Uruguay como su "casita", a lo que Legrand le contestó que era "una estancia".

El episodio ocurrió durante la visita al programa de Mirtha Legrand, donde estuvo acompañada por Adrián Suar y Moria Casán para promocionar Yo, Narciso, la nueva película próxima a estrenarse.

Durante la conversación, la conductora le preguntó a Oreiro si todavía tenía familiares en Uruguay. La actriz respondió que sí y, al referirse a su vínculo con el país donde nació, contó que también tiene "una casita" allí. Legrand reaccionó entre risas y respondió: "¿Una casita? ¡Una estancia te hiciste querida!".

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¿Cómo es la casa de Natalia Oreiro en Uruguay?

La actriz, cantante y comunicadora, nacida en el Cerro, cuenta desde 2023 con una casa de descanso en la localidad de Las Cumbres en Punta Ballena, Maldonado.

Según publicó la revista ¡Hola! Argentina, el terreno adquirido de 2600 metros cuadrados dispone de una piscina infinita con vistas a la Laguna del Sauce, entre otras particularidades.

Cn acceso a través de la ruta 12, la localidad tiene abundante naturaleza, terrenos empinados y un paisaje agreste.

Oreiro y su marido, Ricardo Mollo, ya tuvieron una chacra de descanso en Uruguay, pero en Carmelo. Bautizada como "La Lechuza", la pareja la puso en venta en 2017. Contaba con una casa central construida en 1909, y con 350 metros cuadrados.

El lugar también tenía piscina, un hogar para los caseros, y un vidriado jardín de invierno.

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