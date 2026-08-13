Otro triunfo de la literatura uruguaya en el exterior: la poeta Circe Maia ganó el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda

Circe Maia , una de las principales voces poéticas del Uruguay, ganó este miércoles la edición 2025 del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, uno de los más importantes de la región.

El dictamen del jurado, que estuvo integrado por Rosabetty Muñoz, Lila Calderón, Carmen Ollé, Laura Wittner y Andrés Neuman, destacó a la escritora residente en Tacuarembó como “una de las grandes poetas uruguayas, de gran hondura filosófica y, a su vez, de extraña e hipnótica sencillez en sus tonos”.

Según el portal del gobierno de Chile que difundió la noticia, Maia dijo sentir "mucha alegría por este premio inesperado", que tomó como una "sorpresa muy agradable”.

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El premio lo otorga el Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y fue instaurado en 2004. Cada año pretende reconocer la trayectoria de un autor o autora cuyo "trabajo sea una entrega notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica”.

El ministro chileno Francisco Undurraga aseguró además que “la obra de Circe Maia conmueve por su hondura filosófica y, al mismo tiempo, la hipnótica sencillez de sus tonos".

"Sus observaciones alcanzan un radical asombro que elude cualquier pretenciosidad. Su obra se fue volviendo cada vez más elíptica y minimalista, en un proceso de despojamiento que la ha llevado a erigir una poética del pensamiento de apariencia informal, tan cálida como sintética”.

Este no es el primer premio de peso que la poeta nacida en 1932 gana en el último tiempo: en 2023 recibió el premio García Lorca, uno de los más importantes en español, un año después de haber sido declarada ciudadana ilustre de Montevideo.