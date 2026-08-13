La banda mexicana Camila se despide de los escenarios con su ADIÓS World Tour

La banda mexicana Camila se despide de los escenarios con el ADIÓS World Tour y llegará a Buenos Aires al Movistar Arena.

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En un show que repasará canciones como Todo cambió, Mientes, De qué me sirve la vida, Bésame, Coleccionista de canciones y Aléjate de mí, Solo para mí, Abrázame, Camila se presentará en el Movistar Arena la noche del 15 de octubre y en el Quality Arena de Córdoba el 17 de octubre.

En 2023, el exitoso REGRESA TOUR llevó a Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo a pisar juntos nuevamente el escenario y vibrar con sus fans de más de veinte países. El público convirtió cada noche en Latinoamérica, Norteamérica y Europa en una celebración histórica.

Ahora, el ADIÓS World Tour llega para Mario, Pablo y Samo como la oportunidad hacer el encuentro más importante: el encuentro con sus fans que siempre estuvieron ahí.