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La banda mexicana Camila se despide de los escenarios con su ADIÓS World Tour

La banda mexicana Camila se despide de los escenarios con el ADIÓS World Tour y llegará a Buenos Aires al Movistar Arena

13 de agosto de 2026 12:55 hs
CAMILA BTA-100

La banda mexicana Camila se despide de los escenarios con el ADIÓS World Tour y llegará a Buenos Aires al Movistar Arena.

En un show que repasará canciones como Todo cambió, Mientes, De qué me sirve la vida, Bésame, Coleccionista de canciones y Aléjate de mí, Solo para mí, Abrázame, Camila se presentará en el Movistar Arena la noche del 15 de octubre y en el Quality Arena de Córdoba el 17 de octubre.

En 2023, el exitoso REGRESA TOUR llevó a Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo a pisar juntos nuevamente el escenario y vibrar con sus fans de más de veinte países. El público convirtió cada noche en Latinoamérica, Norteamérica y Europa en una celebración histórica.

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Ahora, el ADIÓS World Tour llega para Mario, Pablo y Samo como la oportunidad hacer el encuentro más importante: el encuentro con sus fans que siempre estuvieron ahí.

La preventa del show en el Movistar Arena será para clientes del banco Galicia a partir del viernes 14 de agosto a las 10 horas. Venta general a partir del viernes 14 de agosto a las 16 horas.

Las fechas del tour

  • 01 de Octubre Arena Ciudad de México, CDMX, MÉXICO
  • 02 de Octubre Arena Guadalajara, Jalisco, MÉXICO
  • 07 de Octubre Arena Monterrey, Nuevo León, MÉXICO
  • 08 de Octubre Auditorio GNP, Puebla, MÉXICO
  • 11 de Octubre Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro, MÉXICO
  • 15 de Octubre Movistar Arena, Buenos Aires, ARGENTINA
  • 17 de Octubre Quality Arena, Córdoba, ARGENTINA
  • 23 de Octubre Foro GNP, Mérida, MÉXICO
  • 29 de Octubre Forum Majadas, Cd de Guatemala, GUATEMALA
  • 30 de Octubre Cancha Auxiliar Estadio Cuscatlán, San Salvador, EL SALVADOR
  • 01 de Noviembre Parque Viva, San José, COSTA RICA
  • 05 de Noviembre Audiorama El Trompo Viva, San José, COSTA RICA
  • 07 de Noviembre The Show at Agua Caliente, Palm Desert, CA. EEUU
  • 15 de Noviembre SaveMart Arena, Fresno, CA. EEUU
  • 18 de Noviembre AllState Arena, Chicago, ILL, EEUU
  • 20 de Noviembre Movistar Arena, Santiago, CHILE
  • 21 de Noviembre Concha Acústica del Campo de Marte, Lima, PERÚ
  • 27 de Noviembre Arena Movistar, Santiago, CHILE
  • 29 de Noviembre Teatro al Aire Libre, La Paz, BOLIVIA
  • 05 de Diciembre Coliseo Voltaire Paladines Polo, Guayaquil, ECUADOR
  • 08 de Diciembre World Trade Center, Veracruz, MÉXICO
  • 10 de Diciembre Arena Potosí/ El Domo, San Luis Potosí, MÉXICO
  • 12 de Diciembre Coliseo Centenario, Torreón, MÉXICO

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