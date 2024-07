La boutique que comercializa prendas donadas por Natalia Oreiro, Mirtha Legrand y otras celebridades

WhatsApp Image 2024-07-02 at 14.17.54.jpeg

Bernie Catoira asesora a diversas celebridades, incluyendo a Luisana Lopilato, y también a clientes anónimos que buscan su ayuda para armar un look para fiestas o eventos.

"Hoy ya nadie gasta 5 mil dólares en un vestido. Prefiere irse de viaje con eso. Por eso suelo recomendar, sobre todo cuando no se cuenta con mucho presupuesto, que vengan a la boutique. Hay de todo y muy bueno", asegura el experto. Añade: "Hay vestidos de fiesta por 50.000 pesos. Diseños de Jorge Ibáñez que ya no se van a hacer nunca más. De un legendario… y están acá".

La boutique de la Casa del Teatro ofrece una variedad de indumentaria y accesorios donados por personas anónimas y artistas reconocidos. Se pueden encontrar desde trajecitos de Mirtha Legrand hasta zapatos de Natalia Oreiro, usados en eventos especiales.

"Hay vestidos por 20.000 pesos. Nada supera los 100.000", subraya Bernie Catoira mientras arma looks en un maniquí y recuerda cómo comenzó su colaboración en la tienda.

"Yo ya traía ropa pero la dejaba como uno más. No me gusta mucho la donación pública. Un día me enteré de que necesitaban un poco más de ayuda y como a mí las marcas me contratan para difundir o para mostrar mis elegidos, se me ocurrió hacer lo mismo acá. Sin cobrar por supuesto", relata el asesor de imagen.

Y continúa: “Pienso que sumo mucho difundiendo y usando mis canales de comunicación para hacer la unión de la gente que necesita comprar a buen precio, con la boutique que necesita vender. Desde mi humilde lugar, es lo que yo puedo dar. Hay vestidos de fiesta por 50.000 pesos".

Linda Peretz fue quien concibió la boutique hace siete años. "Nació de mis deseos de progresar. Siempre quise construir algo acá, en la Casa del Teatro, y este es un recurso económico impresionante. Antes había una feria que se hacía todas las vacaciones de invierno, pero nada más. Tenía muy poca infraestructura. En enero de 2017 empecé con el proyecto junto a una arquitecta amiga que ya colaboraba con nosotros. La gente de mantenimiento se encargó de pintar, conseguimos fotos de artistas para adornar las paredes y empezó a donar la gente cada vez más. Y mirá ahora lo que es: una gran boutique, un outlet", comenta la artista.

La Casa del Teatro es una Asociación Mutual sin fines de lucro. "Es un edificio histórico, patrimonio de la Ciudad, donde trabajan 16 empleados que cobran un sueldo. Las chicas de la boutique, los administrativos, la gente de mantenimiento y de la cocina. Todos son fundamentales", señala la actriz.

El edificio, situado en la avenida Santa Fe al 1200, fue construido en 1927 por el renombrado arquitecto Alejandro Virasoro, un especialista en el estilo Art Decó. “Él había estudiado en Italia y había participado de algunos diseños en Nueva York y en Europa. En aquella época el Art Decó era efervescente”, explica Linda Peretz, quien asumió su gestión en noviembre de 2016 tras el fallecimiento de Julio Baccaro, el anterior presidente de la Comisión Directiva.

“Yo en ese momento era vicepresidenta, por lo cual asumí en su lugar y estoy muy contenta. A mí me da muchas satisfacciones estar en la Casa del Teatro",

Para que la boutique siga creciendo, es crucial contar con donaciones. “Mirtha Legrand es la gran donadora. Ella está muy involucrada porque es presidenta honoraria de la Casa del Teatro. Además, me gustaría que todos los muchachos y chicas jóvenes se sumen. Imaginate, una remerita de Lali Espósito o de la China Suárez... ¡A nosotros nos daría mucho dinero! El otro día trajo ropa Celeste Cid y le agradecí infinitamente. Las Oreiro nos mandan muchísimo. Nos donan también Cecilia Roth y Flor de la V. Nosotros le prestamos ropa a ella para el programa y nos nombra permanentemente”, comenta Peretz.

Bernie Catoira, además de apoyar la causa, expresa su deseo de crear su propia línea de ropa y destinar parte de las ganancias a la boutique.

“Yo pienso que los artistas nos dieron todo. La gente que vive acá es la que nos entretuvo cuando éramos chicos. Y la profesión del artista es muy linda, pero un poco traicionera. El medio resulta complicado por momentos: un día están arriba y al otro, bajan. Es la vida misma. Yo sé hacer esto y lo hago con amor. Si fuese carpintero me hubiese ofrecido para hacer camas”, añade.

Catoira se convirtió en una figura de referencia para la boutique. No solo es valorado por la boutique, sino también por sus seguidores, que buscan buenas ofertas. “Me sorprende mucho el afecto de las personas. Porque la moda siempre fue distante. Yo trabajaba como modelo cuando era chico y era algo frío. Por eso me llama la atención y me preguntó cómo me quieren tanto. Porque que lo hagan con un artista sí, pero conmigo…”, reflexiona.