El primer problema que debe resolver Diego Forlán en la selección uruguaya, el arco: la falta de referentes y quiénes son los nuevos goleros

Diego Forlán llegó al lugar que soñaba, dirigir a la selección uruguaya , después de retirarse del fútbol, en el que se consagró como crack, y el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo espera con el primer asunto para resolver: el arco de la selección mayor .

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La falta de referentes y el descubrimiento de nuevos goleros se plantean como uno de los grandes desafíos para los ocho partidos amistosos que dirigirá entre setiembre de este año y marzo de 2027.

Tras el Mundial 2026, la selección se quedó sin sus dos referentes: Fernando Muslera y Sergio Rochet .

Muslera, quien alcanzó el histórico registro de su quinto Mundial (2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), había anunciado previo al torneo de Canadá, EEUU y México que se retiraba de la selección.

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Se adelantó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya, la primera lista ya tiene fecha y la AUF mantendrá una forma de trabajo que impuso Bielsa

Rochet, la segunda opción de Marcelo Bielsa en el Mundial, sufrió una lesión que lo llevó al quirófano la semana pasada y no tiene fecha de retorno a las canchas.

Sin ellos en cancha, la tercera opción es Santiago Mele, quien firmó para Independiente, debutó este miércoles con derrota 4-0 en la Copa Argentina y viene de un semestre en el que jugó solamente dos partidos.

La cuarta opción: Franco Israel. Fue operado de un hombro, será sometido a una intervención en el otro hombro, y no volverá a competir hasta 2027.

La quinta opción de Bielsa: Christopher Fiermarín. Carga con el antecedente de la goleada frente a Estados Unidos, en su debut en el arco de la selección mayor.

Entonces la lista de Forlán se empieza a ampliar a otros nombres de goleros que están en actividad a nivel internacional: Mauro Silveira, Ignacio de Arruabarrena y Thiago Cardozo.

Entran en consideración los más destacados del fútbol local: Sebastián Jaume (Albion), Federico Varese (Racing) y Franco Torgnascioli (Montevideo City Torque).

En este informe Referí te presenta uno a uno la situación de los goleros que estarán en la consideración de Forlán para su primera convocatoria para la selección mayor para los amistosos de setiembre y octubre frente a Japón y Corea del Sur y otros dos rivales a confirmar.

Forlán empieza con el mismo problema que tuvo Tabárez

A Óscar Washington Tabárez le llevó tres años y medio resolver el problema.

Fue un verdadero dolor de cabeza para el entrenador que estuvo 16 años en el combinado hasta que en el partido ante Ecuador en Quito, por las Eliminatorias para el Mundial 2010 encontró un golero para una época: Fernando Muslera, a quien con apenas 23 años le dio el arco de Uruguay en el partido más importante del clasificatorio mundialista.

Óscar Tabárez Foto: Gastón Britos/Focouy

Antes de encontrar a Muslera, durante tres años y medio, desde que asumió en marzo de 2006 y hasta ese partido de octubre de 2009 el DT atravesó momentos de incertidumbre por los rendimientos irregulares de Fabián Carini, Sebastián Viera y Juan Castillo.

Uno a uno, la situación de los goleros que tendrá Diego Forlán en la selección

La primera lista de reservados de Forlán saldrá de la AUF el domingo 6 de setiembre, 15 días antes de la fecha FIFA que comienza el 21 de setiembre y finaliza el 6 de octubre.

La AUF no anunciará la nómina de reservados y solo se conocerá la lista definitiva de convocados.

El fin de semana del 19 y 20 de setiembre los jugadores y el cuerpo técnico comenzarán a llegar a Japón.

Esta es la situación de los goleros de la selección, uno a uno:

Fernando Muslera (40 años)

Anunció previo al Mundial 2026 que tras el torneo se retiraba de la selección. Su actuación, que incidió en la eliminación de Uruguay en primera fase, fue un golpe duro para el arquero que le pidió a Bielsa que lo sustituyera porque no estaba en condiciones de jugar el segundo tiempo frente a España.

Fernando Muslera y Sergio Rochet Foto: AFP

Sergio Rochet (33 años)

En enero 2022, después de transformarse en figura en el arco de Nacional, Diego Alonso lo eligió como su arquero para la selección para el cierre de las Eliminatorias para el Mundial 2022.

En 2023 fue transferido a Inter de Porto Alegre. Tiene contrato hasta diciembre de este año.

En el Mundial 2026 jugó el segundo tiempo frente a España, en reemplazo de Muslera. Transitó el torneo de FIFA con dolores lumbares que arrastraba desde el 16 de mayo, durante el calentamiento previo al partido de Internacional ante Vasco da Gama.

Lo operaron el martes de la semana pasada (4 de agosto) de una hernia de disco y no existe fecha definida para su regreso a las canchas.

Santiago Mele con la selección uruguaya Foto: Leonardo Carreño

Santiago Mele (29 años)

Jugó el Mundial 2026. Bielsa lo llevó como tercer golero de la selección.

Fue una de las apuestas del proceso de formación de Tabárez, quien acompañó el crecimiento del golero desde juveniles. Cumplió todo el recorrido (sub 15, sub 17, sub 20 y sub 23) hasta la mayor, aunque su debut en el arco fue con Marcelo Broli en marzo de 2023 ante Corea del Sur. Lleva ocho partidos en la selección absoluta.

Su salto de calidad lo dio entre 2023 y 2025, en Junior de Barranquilla. Fue campeón en el fútbol colombiano y le abrió las puertas de Monterrey de México, club al que llegó en julio 2025. En un año jugó dos partidos y en este mercado de pases salió en calidad de préstamo a Independiente de Argentina. Debutó este miércoles con derrota 4-0 ante Talleres de Córdoba por octavos de final de Copa Argentina.

Franco Israel en Malasia AUF

Franco Israel (26 años)

Durante el proceso de Bielsa en la selección fue la tercera opción para el arco. El entrenador argentino lo hizo debutar en mayo de 2023 y suma tres partidos con la selección.

El arquero de Torino tiene contrato por dos años más.

No juega desde diciembre del año pasado. Este año se operó uno de sus hombros y en un mes se operará el otro. Hasta diciembre próximo o enero 2027 no va a tener el alta deportiva.

Cristopher Fiermarín

Christopher Fiermarín (28 años)

Bielsa lo convocó para los amistosos de noviembre 2025, como preparación para el Mundial, y cargó con el peso de la goleada sufrida por 5-1 ante Estados Unidos.

En el primer semestre de 2026 fue infaltable en Defensa y Justicia.

En el mercado de julio pasó a préstamo a Bucaramanga, en donde es titular, jugó los cuatro partidos del Torneo Finalización y el lunes enfrenta a Deportivo Pasto.

El festejo de Thiago Cardozo Foto: AFP

Thiago Cardozo (29 años)

Fue el primer golero de Forlán. Debutó en febrero de 2020, en el primer partido del entrenador en Peñarol. Lo expulsaron a los 72 minutos y ya no jugó más. El golero titular era Kevin Dawson quien no pudo participar en ese encuentro ante Cerro.

Lleva dos temporadas y media de crecimiento, desde que en enero 2024 llegó a Unión argentino. En julio 2025 pasó a Belgrano. Tiene contrato hasta diciembre.

Es candidato firme a la lista de reservados.

Mauro Silveira Foto: @LigaAUF

Mauro Silveira (26 años)

Es uno de los goleros uruguayos en el exterior de mejor rendimiento.

Heredó el arco que dejó Mele en Junior, en julio 2025, y se transformó en figura.

Ganó los dos títulos más importantes del fútbol colombiano en los últimos 12 meses: fue campeón del Finalización 2025 y Apertura 2026.

Jugó 30 partidos en 2026 por el torneo colombiano y Copa Libertadores, y terminó con 7 vallas invictas.

En 2024-2025 jugó 49 partidos entre Wanderers y Juniors (con los bohemios disputó Sudamericana), con 16 vallas invictas.

De Arruabarrena sale ante la arremetida de Fran Navarro EFE/EPA/Fernando Veludo

Ignacio de Arruabarrena (Arouca)

En el primer semestre de 2026 recuperó la confianza en el arco de Arouca, en el fútbol portugués. Solo faltó a un partido por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Tuvo un gran momento en 2025 en Barcelona de Ecuador, después de un 2024 en el que no jugó durante seis meses en Al-Wehda de la segunda división de Arabia Saudita.

Sebastián Jaume, golero de Albion

Sebastián Jaume (22 años)

Es el golero más destacado del fútbol uruguayo y es producto del trabajo de formación de Albion. Se merece un lugar en la selección.

Debutó el 24 de marzo de 2024 contra Juventud en el ascenso y lleva 53 partidos.

Su buen juego con el pie es un detalle que le permitió transformarse en una pieza clave para la propuesta de Federico Nieves en el equipo pionero. Bajo los tres palos ofrece un nivel de calidad.

Federico Varese Foto: Dante Fernández/Focouy

Federico Varese (23 años)

Comenzó el año en Racing como suplente de Machado, campeón del mundo sub 20 con la selección en 2023.

En la quinta fecha, frente a Cerro, Cristian Chambian le dio la titularidad y se transformó en uno de los pilares del equipo campeón del Apertura 2026.

Se formó en Juventud, pero con la llegada de Sebastián Sosa se quedó sin lugar en el arco, entonces dejó que venciera el contrato para salir libre.

Jugó 60 partidos en Juventud y lleva 19 en Racing

Franco Torgnascioli contó la enfermedad que padece y por la que lo operaron de urgencia

Franco Torgnascioli (35 años)

El golero de Torque está en un gran momento. Es uno de los arqueros más destacados del fútbol uruguayo en la temporada 2026.

Desde el arco de Torque aporta su cuota de seguridad para la gran campaña del equipo ciudadano que el miércoles le ganó a Tigre y la próxima semana buscará avanzar entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.

Este año atajó 23 partidos y tiene ocho vallas invictas.

Los últimos goleros de las selecciones sub 20

En 2025: Federico Bonilla (en Nacional), Kevin Martínez (en Danubio), Felipe Ortiz (en Deportivo Maldonado).

En 2023: Randall Rodríguez (el golero de Peñarol actualmente está en Deportivo Maldonado), Facundo Machado (no juega en Racing) y José Arbío (juega en River en Segunda División)

En 2019: Franco Israel, Renzo Bacchia, Mauro Silveira

En 2017: Santiago Mele, Francisco Tinaglini y Adriano Freitas

En 2015: Gastón Guruceaga, Michel Tabárez y Thiago Cardozo

La actual sub 20: Lucas Quimbo (Juventud), Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado), paulo Da Costa (Peñarol) e Ian Colina (River Plate)