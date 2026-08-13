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La foto que publicó Diego Forlán en el Complejo Celeste y que cambia las formas implantadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Mirá el valor simbólico que tiene la foto que Diego Forlán publicó este jueves en el Complejo Celeste

13 de agosto de 2026 19:41 hs
Edgardo Di Mayo Minguta, Diego Pérez, Diego Forlán y María Casado, la cocinera del Complejo Celeste

Edgardo Di Mayo Minguta, Diego Pérez, Diego Forlán y María Casado, la cocinera del Complejo Celeste

Foto: @DiegoForlan7

El flamante entrenador de la selección uruguaya sub 20 e interino de la selección mayor al menos hasta marzo de 2027, Diego Forlán, publicó este jueves una particular foto.

En la misma se lo ve en el Complejo Celeste, en el comedor, acompañado de su ayudante técnico Diego "Ruso" Pérez, del utilero Edgardo Di Mayo, "Minguta", y también de la cocinera María Casado.

Sin dudas que se trata de una foto con una simbología muy particular y que marca un regreso al tipo de convivencia que existía en la selección en la era de Óscar Tabárez.

Esa convivencia se cortó con la llegada de Marcelo Bielsa quien realizó toda una serie de reestructuras en el Complejo Celeste y que marcó las áreas donde cada persona debía desempeñar sus tareas.

El cartel especial que confeccionó la AUF para Diego Forlán que se instaló en el Estadio Centenario

Se adelantó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya, la primera lista ya tiene fecha y la AUF mantendrá una forma de trabajo que impuso Bielsa

El 4 de octubre de 2024, poco después de retirarse de la selección uruguaya, Luis Suárez, realizó explosivas declaraciones contra Bielsa, denunció malos tratos, un mal clima de trabajo

"Lleva 30 años en la selección, no dice ni 'ay' y va a seguir sin decirlo, porque quiere a la selección, y necesita de su trabajo. Pero hoy en día tiene que ir por atrás del Complejo a comer al parrillero porque no puede pasar por la cocina", dijo Suárez sobre Minguta.

Con la foto, Forlán entrega un mensaje de unión, de reencuentro, de horizontalidad entre todos los trabajadores del Complejo Celeste marcando así el inicio de una nueva etapa bajo esas premisas.

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