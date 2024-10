Las críticas de Suárez contra Bielsa, una bomba en la AUF: "Tanto Giordano como Nacho Alonso lo permitieron y eso me duele"

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP

Las declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa prometen generar un terremoto en la interna de la selección uruguaya de fútbol. A pesar del buen momento de la selección, que está en el tercer lugar de la eliminatoria, el máximo goleador histórico de Uruguay cargó durísimo contra Bielsa como hasta ahora no había hecho nadie. Un peso que le cae, además de a Bielsa, al presidente de la AUF Ignacio Alonso, a quien Suárez acusó de permitirle excesos al entrenador argentino en la forma de manejarse con personal del Complejo Celeste.

“Tanto Jorge (Giordano) como Nacho (Alonso) lo saben y es lo que me duele. Lo permitió Nacho y lo permitió Giordano, ellos permitieron tener ese trato con el personal. Como entrenador que tome la decisión que sea pero durante muchísimos años tratamos para que el Complejo tenga todo, y que hoy no se pueda disfrutar, todo eso duele. En sus equipos los ves disfrutar, y en la selección no. Duele ese momento que está viviendo la selección y algunos compañeros, es entendible. Hay que cambiar algunas cosas que permitieron Nacho Alonso y Giordano".