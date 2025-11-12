Peñarol tendrá una escuela pública en el predio de Las Acacias y ANEP le construirá una cancha sintética para el fútbol infantil

El consejo directivo de Peñarol aprobó en su sesión del martes la construcción de una escuela dentro del predio donde está ubicado el Estadio José Pedro Damiani, en Las Acacias. Los aurinegros le cederán en comodato parte de su predio a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y esta, en contraprestación, hará importantes obras para el club.

Nacional tiene, desde hace cinco años, un centro de educación técnico profesional (UTU Los Céspedes) donde se dictan cursos de tres grupos de Bachillerato Tecnológico y un grupo de Formación Profesional Básica orientado a Deporte y Recreación, Esos cursos son para adolescentes de 14 a 17 años.

La propuesta fue impulsada por la Comisión de Asuntos Sociales, en el marco del programa Las Acacias en Comunidad , y la Comisión de Infraestructura del club que preside Diego Fernández,

Se trató en consejo directivo del martes 4 de noviembre y cada consejero le llevó la propuesta a sus grupos políticos.

En el consejo de este martes, los dirigentes aprobaron la propuesta por unanimidad.

Participaron del mismo el presidente Ignacio Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Marcelo Solomita y Gastón Diz por el oficialismo, Rodolfo Catino, Guillermo Varela, Edgardo Novick, Fernando Jacobo, Carlos Trujillo en lugar de Evaristo González y Gastón Barragán en lugar de Santiago Sánchez.

El proyecto tendrá su aprobación definitiva cuando la Asamblea Representativa de Peñarol le dé el visto bueno. La misma sesionará en diciembre.

El valor del predio que Peñarol dará en comodato a ANEP

Peñarol le cederá a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 2.545 metros cuadrados del predio de Las Acacias, en una parte del mismo que está siendo utilizada actualmente por AUFI, el fútbol infantil. Desde 2024, AUFI está integrado formal y oficialmente a la estructura de juveniles de Peñarol.

El valor catastral del predio que cederá Peñarol es de US$ 178.150.

La escuela lindará con el jardín de infantes Néstor Gonçalves con un frente de 40 metros sobre la calle Barquisimeto.

En octubre de 2023, se inauguró ese jardín, número 400, de jornada completa, dentro de un predio que Peñarol también le cedió a ANEP en Las Acacias.

La contrapartida que Peñarol le pide a ANEP

Al tener que reubicar y redimensionar la cancha de fútbol infantil, por las obras a realizarse, Peñarol le pedirá a ANEP que construya veredas perimetrales accesibles a un costo estimado de US$ 21.500, que construya una nueva cancha de césped sintético para el fútbol infantil a un costo estimado de US$ 200 mil y que también la ilumine con luces led, lo que supondrá una erogación de US$ 50 mil.

Las obras de la cancha implicarán hacer los trabajos de base, hacer los movimientos de tierra y el sistema de drenaje. Los cuatro presupuestos presentados rondan los mismos montos aunque tienen diferentes años de garantía cada uno.

Con esa contraprestación, Peñarol será el primer club con una cancha de estas características para el fútbol infantil convirtiéndose en líder en la innovación y el compromiso con el futuro del fútbol infantil para profundizar su captación de talentos.

El club tendrá también mayor disponibilidad y horas de uso de la cancha, sin limitaciones por las lluvias ni el desgaste del césped natural.

En el barrio donde está ubicado el estadio José Pedro Damiani viven más de 26 mil niños y adolescentes por lo que una nueva escuela en la zona mejorará la calidad de la vida, así como también los factores de integración e inclusión social.

"El proyecto promueve la convivencia entre educación y deporte, ofreciendo un entorno seguro, accesible y con oportunidades reales de desarrollo para los más jóvenes. Se trata de una alianza público-privada ejemplar, que evidencia cómo la cooperación entre instituciones puede generar beneficios concretos y duraderos para la comunidad", dice el documento que fue presentado el martes en directiva.

La acción de Peñarol será realizar una cesión en formato de comodato de su predio como una inversión social en favor del sistema educativo público en el barrio Las Acacias recibiendo a cambio la contrapartida antes mencionada.

El cese de intimaciones de la Intendencia de Montevideo por las veredas

La cesión de esa zona del predio de las Acacias para la construcción de la escuela, dejará sin efecto la obra de proyección de continuación de la calle Wellington, que estaba diagramada a pasar por el centro del estadio, y unificará los padrones de Las Acacias en uno solo.

Otro importante efecto de la contraprestación que realizará ANEP es que al encargarse esta de las veredas perimetrales, se cortarán con las intimaciones que desde hace un buen tiempo le viene realizando la Intendencia de Montevideo a Peñarol para que ejecute esas obras de veredas con accesibilidad.

El mensaje del presidente Ignacio Ruglio

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, destacó en un estado de WhatsApp el gran crecimiento que Peñarol ha tenido a nivel de infraestructura desde que él asumió en la presidencia.

Peñarol buscar reconstituir su comisión de seguridad

El martes también se volvió a tocar en el consejo directivo la reconstitución de la comisión de seguridad del club. Para eso, cada facción política quedó de aportar nombres para la misma y discutir los mismos en futuros consejos.