Liga Uruguaya de Básquetbol: Goes sorprendió a Peñarol y Defensor Sporting le ganó a Cordón y alcanzó la punta

Goes se lo dio vuelta a Peñarol y consiguió su segunda victoria en la LUB

Goes dio la sorpresa de la fecha en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) al vencer 88-81 a Peñarol este martes por la noche, en una jornada que también tuvo las victorias de Defensor Sporting contra Cordón y de Malvín ante Urunday Universitario .

Misioneros y carboneros se enfrentaron en el gimnasio de Goes, en un partido en el que Peñarol partía como favorito con seis victorias en siete partidos , contra un locatario que hasta el momento solo había ganado un encuentro.

El mirasol se llevó la primera mitad 46-35 , tras un segundo cuarto que terminó con un parcial de 26-16. En el tercer cuarto aumentó su diferencia con un parcial 21-18 , pero en el último cuarto Goes arrasó con un 32-17 que dio vuelta el partido y le brindó al misionero una victoria clave en la lucha por la salvación.

Jahvari Josiah fue clave para la victoria del local, con 23 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias . En Peñarol Santiago Véscovi volvió a ser el jugador destacado, con 21 tantos, 7 rebotes y 4 asistencias.

Con este resultado Peñarol quedó quinto con 11 puntos, producto de seis victorias, una derrota y los dos puntos menos que tiene desde el comienzo de la temporada. Además, espera la resolución de su partido suspendido con Hebraica Macabi, por incidentes entre la Policía y los hinchas carboneros. Goes está penúltimo con 10 puntos, con dos victorias y seis derrotas.

Defensor Sporting le ganó a Cordón y trepó a la punta

G5hYvnbWYAAPJxQ Defensor sentenció el partido en el tercer cuarto tras una primera mitad pareja Foto: @DSCbasquet (X)

En el estadio de Welcome, Defensor Sporting venció 97-84 a Cordón y es el nuevo puntero de la LUB junto a Nacional.

El violeta se llevó el primer chico 29-20, pero Cordón se acercó en el segundo y el primer tiempo se fue con un parcial apretado de 47-43. Sin embargo, en el tercer cuarto Defensor se fue con un 33-17 que terminó de sentenciar el partido, a pesar de que en el último corto el albiceleste se fue 24-17 arriba.

El argentino Theo Metzger fue la figura del local con 23 puntos y 8 rebotes. En Cordón se destacó el estadounidense Admon Glider, que anotó 33 puntos y 5 rebotes.

Con su victoria Defensor alcanzó los 13 puntos y está primero junto a Nacional, gracias a sus cinco victorias y tres derrotas. Cordón se mantiene en los últimos puestos con 10 unidades, producto de dos victorias y seis derrotas.

Malvín venció a Urunday y es nuevo escolta

Captura de pantalla 2025-11-12 075314 Urunday comenzó ganando pero Malvín se lo dio vuelta en los últimos dos cuartos Foto: @lubfubb (Instagram)

En el tercer partido de este martes, Malvín superó a Urunday Universitario 76-70 de visitante y es el nuevo escolta de Nacional y Defensor Sporting.

El primer tiempo se lo llevó Urunday con un parcial de 38-28, pero en la segunda mitad Malvín despertó: se llevó el tercer cuarto 23-15 y dio vuelta el marcador con un 25-17 en el último chico.

El puertorriqueño Jesús Cruz fue el máximo anotador de Malvín con 20 puntos, acompañado de un Remy Abell que aportó 16 tantos y 6 asistencias. En Urunday la figura fue Travis Daniels, que puso 13 tantos y 17 rebotes.

Con la victoria Malvín llegó al tercer lugar de la tabla con 12 puntos, por detrás de los punteros Nacional y Defensor. Ganó seis partidos, perdió dos y tiene dos puntos menos desde el comienzo del campeonato. Urunday quedó noveno con 11 unidades, con tres victorias y cinco derrotas.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Nacional* 13 8 7 1 Defensor Sporting 13 8 5 3 Malvín* 12 8 6 2 Biguá 12 8 4 4 Peñarol** 11 7 6 1 Unión Atlética 11 8 3 5 Aguada* 11 8 5 3 Hebraica Macabi*** 11 7 4 3 Urunday Universitario 11 8 3 5 Cordón 10 8 2 6 Goes 8 8 2 6 Welcome 8 8 0 8

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y espera resolución de su partido suspendido con Hebraica Macabi

*** Hebraica espera la resolución de su partido suspendido con Peñarol