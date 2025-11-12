Liga Uruguaya de Básquetbol: Goes sorprendió a Peñarol y Defensor Sporting le ganó a Cordón y alcanzó la punta
Defensor Sporting está primero con 13 puntos junto a Nacional, seguido por un Malvín que le ganó a Urunday de visitante
12 de noviembre 2025 - 7:56hs
Goes se lo dio vuelta a Peñarol y consiguió su segunda victoria en la LUB
Foto: @lubfubb
Goes dio la sorpresa de la fecha en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) al vencer 88-81 a Peñarol este martes por la noche, en una jornada que también tuvo las victorias de Defensor Sporting contra Cordón y de Malvín ante Urunday Universitario.
Misioneros y carboneros se enfrentaron en el gimnasio de Goes, en un partido en el que Peñarol partía como favorito con seis victorias en siete partidos, contra un locatario que hasta el momento solo había ganado un encuentro.
El mirasol se llevó la primera mitad 46-35, tras un segundo cuarto que terminó con un parcial de 26-16. En el tercer cuarto aumentó su diferencia con un parcial 21-18, pero en el último cuarto Goes arrasó con un 32-17 que dio vuelta el partido y le brindó al misionero una victoria clave en la lucha por la salvación.
Jahvari Josiah fue clave para la victoria del local, con 23 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. En Peñarol Santiago Véscovi volvió a ser el jugador destacado, con 21 tantos, 7 rebotes y 4 asistencias.
Con este resultado Peñarol quedó quinto con 11 puntos, producto de seis victorias, una derrota y los dos puntos menos que tiene desde el comienzo de la temporada. Además, espera la resolución de su partido suspendido con Hebraica Macabi, por incidentes entre la Policía y los hinchas carboneros. Goes está penúltimo con 10 puntos, con dos victorias y seis derrotas.
Defensor Sporting le ganó a Cordón y trepó a la punta
En el estadio de Welcome, Defensor Sporting venció 97-84 a Cordón y es el nuevo puntero de la LUB junto a Nacional.
El violeta se llevó el primer chico 29-20, pero Cordón se acercó en el segundo y el primer tiempo se fue con un parcial apretado de 47-43. Sin embargo, en el tercer cuarto Defensor se fue con un 33-17 que terminó de sentenciar el partido, a pesar de que en el último corto el albiceleste se fue 24-17 arriba.
El argentino Theo Metzger fue la figura del local con 23 puntos y 8 rebotes. En Cordón se destacó el estadounidense Admon Glider, que anotó 33 puntos y 5 rebotes.
Con su victoria Defensor alcanzó los 13 puntos y está primero junto a Nacional, gracias a sus cinco victorias y tres derrotas. Cordón se mantiene en los últimos puestos con 10 unidades, producto de dos victorias y seis derrotas.
Malvín venció a Urunday y es nuevo escolta
En el tercer partido de este martes, Malvín superó a Urunday Universitario 76-70 de visitante y es el nuevo escolta de Nacional y Defensor Sporting.
El primer tiempo se lo llevó Urunday con un parcial de 38-28, pero en la segunda mitad Malvín despertó: se llevó el tercer cuarto 23-15 y dio vuelta el marcador con un 25-17 en el último chico.
El puertorriqueño Jesús Cruz fue el máximo anotador de Malvín con 20 puntos, acompañado de un Remy Abell que aportó 16 tantos y 6 asistencias. En Urunday la figura fue Travis Daniels, que puso 13 tantos y 17 rebotes.
Con la victoria Malvín llegó al tercer lugar de la tabla con 12 puntos, por detrás de los punteros Nacional y Defensor. Ganó seis partidos, perdió dos y tiene dos puntos menos desde el comienzo del campeonato. Urunday quedó noveno con 11 unidades, con tres victorias y cinco derrotas.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Equipo
Puntos
Jugados
Ganados
Perdidos
Nacional*
13
8
7
1
Defensor Sporting
13
8
5
3
Malvín*
12
8
6
2
Biguá
12
8
4
4
Peñarol**
11
7
6
1
Unión Atlética
11
8
3
5
Aguada*
11
8
5
3
Hebraica Macabi***
11
7
4
3
Urunday Universitario
11
8
3
5
Cordón
10
8
2
6
Goes
8
8
2
6
Welcome
8
8
0
8
* Sufrieron quita de 2 puntos
** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y espera resolución de su partido suspendido con Hebraica Macabi
*** Hebraica espera la resolución de su partido suspendido con Peñarol