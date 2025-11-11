Dólar
El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional le ganó a Hebraica Macabi y es puntero, Aguada arrolló a Welcome y Biguá es nuevo escolta

Nacional alcanzó los 13 puntos en el campeonato, con siete victorias y una sola derrota, mientras que Biguá lo sigue con 12 tras vencer a Unión Atlética

11 de noviembre 2025 - 7:59hs
James Feldeine volvió a ser la figura de Nacional con 22 tantos

Foto: @CNdeFbasketball

Foto: @CNdeFbasketball

Nacional le ganó a Hebraica Macabi 89-79 este lunes por la octava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), en una jornada en la que también Aguada venció a Welcome y Biguá hizo lo propio con Unión Atlética.

El tricolor se convirtió en el nuevo puntero de la LUB tras ganar la pasada noche en el gimnasio del Gran Parque Central. Tras un primer tiempo parejo, que terminó 37-33, Nacional arrasó en el tercer cuarto con un parcial 30-17, que le fue suficiente para llevarse el partido.

James Feldeine volvió a ser la figura de Nacional con 22 puntos, junto a un Connor Zinaich que aportó otros 12 tantos y 10 rebotes. En Hebraica destacó Federico Haller, con 17 puntos y 6 rebotes.

El albo alcanzó los 13 puntos en la tabla de la LUB, con siete victorias, una sola derrota y los dos puntos menos que tiene desde principios de la temporada. Hebraica, en tanto, está quinto con 11 puntos, producto de cuatro victorias y tres derrotas, y a la espera de la resolución de su partido suspendido contra Peñarol.

Aguada vapuleó a un Welcome que no levanta cabeza

Captura de pantalla 2025-11-11 075107
Aguada vs Welcome

Aguada vs Welcome

En otro de los partidos del lunes, Aguada arrolló a Welcome 112-82 en su cancha.

El aguatero sacó diferencias desde el arranque, en un primer cuarto que terminó 39-17. De allí en más manejó la diferencia a su favor, y terminó de cerrar el encuentro con un último cuarto de 24-14.

El ala pivote Agustin Zuvich fue el máximo anotador del partido con 18 puntos para Aguada, mientras que sus compañeros Federico Pereiras y Agustín Gentile aportaron otros 17 tantos cada uno, a los que sumaron además 8 asistencias. En la W sobresalió Marquis Moore, con 17 puntos y 5 asistencias.

Con este resultado Aguada alcanzó el sexto lugar de la tabla con 11 puntos, producto de cinco victorias, tres derrotas y la quita previa de dos puntos. Welcome no sale del pozo: está último con ocho derrotas en ocho partidos, y es el único equipo que no cantó victoria en lo que va de la LUB.

Biguá le ganó a Unión Atlética y es el único escolta de Nacional

Captura de pantalla 2025-11-11 075214
Bigu&aacute; vs Uni&oacute;n Atl&eacute;tica

Biguá vs Unión Atlética

El tercer partido del lunes fue entre Biguá y Unión Atlética, y terminó con victoria para el equipo de Villa Biarritz por 84-78.

El encuentro, disputado en el gimnasio de Biguá, fue parejo. El local arrancó mejor y se llevó el primer cuarto 25-15, para luego irse al entretiempo con un parcial de 42-32. Sin embargo, Unión entró mejor a la segunda mitad y se llevó el tercer cuarto 26-17.

El último chico fue cambiante, y Biguá terminó recuperando su ventaja a dos minutos del cierre para luego llevarse el partido, con un último parcial de 25-20.

Dos extranjeros destacaron sobre el resto: en Biguá la figura fue el dominicano Jhery Matos, con 22 puntos y 10 rebotes, mientras que en Unión Atlética resaltó el estadounidense Quatarrius Wilson, con 21 puntos y 12 rebotes.

El equipo de Villa Biarritz es el único escolta de Nacional con 12 puntos, obtenidos en cuatro victorias y cuatro derrotas. La UA está cuarta con un punto menos que Biguá, producto de tres victorias y cinco derrotas.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Nacional* 13 8 7 1
Biguá 12 8 4 4
Defensor Sporting 11 7 4 3
Unión Atlética 11 8 3 5
Hebraica Macabi*** 11 7 4 3
Aguada* 11 8 5 3
Peñarol** 10 6 6 0
Malvín* 10 7 5 2
Urunday Universitario 10 7 3 4
Cordón 9 7 2 5
Goes 8 7 1 6
Welcome 8 8 0 8

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y espera resolución de su partido suspendido con Hebraica Macabi

*** Hebraica espera la resolución de su partido suspendido con Peñarol

Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Nacional Aguada Unión Atlética Biguá

