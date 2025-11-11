Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional le ganó a Hebraica Macabi y es puntero, Aguada arrolló a Welcome y Biguá es nuevo escolta

Nacional le ganó a Hebraica Macabi 89-79 este lunes por la octava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , en una jornada en la que también Aguada venció a Welcome y Biguá hizo lo propio con Unión Atlética.

El tricolor se convirtió en el nuevo puntero de la LUB tras ganar la pasada noche en el gimnasio del Gran Parque Central . Tras un primer tiempo parejo, que terminó 37-33, Nacional arrasó en el tercer cuarto con un parcial 30-17, que le fue suficiente para llevarse el partido.

James Feldeine volvió a ser la figura de Nacional con 22 puntos , junto a un Connor Zinaich que aportó otros 12 tantos y 10 rebotes. En Hebraica destacó Federico Haller , con 17 puntos y 6 rebotes.

El albo alcanzó los 13 puntos en la tabla de la LUB, con siete victorias, una sola derrota y los dos puntos menos que tiene desde principios de la temporada. Hebraica, en tanto, está quinto con 11 puntos , producto de cuatro victorias y tres derrotas, y a la espera de la resolución de su partido suspendido contra Peñarol .

Aguada vapuleó a un Welcome que no levanta cabeza

Captura de pantalla 2025-11-11 075107 Aguada vs Welcome Foto: @lubfubb (Instagram)

En otro de los partidos del lunes, Aguada arrolló a Welcome 112-82 en su cancha.

El aguatero sacó diferencias desde el arranque, en un primer cuarto que terminó 39-17. De allí en más manejó la diferencia a su favor, y terminó de cerrar el encuentro con un último cuarto de 24-14.

El ala pivote Agustin Zuvich fue el máximo anotador del partido con 18 puntos para Aguada, mientras que sus compañeros Federico Pereiras y Agustín Gentile aportaron otros 17 tantos cada uno, a los que sumaron además 8 asistencias. En la W sobresalió Marquis Moore, con 17 puntos y 5 asistencias.

Con este resultado Aguada alcanzó el sexto lugar de la tabla con 11 puntos, producto de cinco victorias, tres derrotas y la quita previa de dos puntos. Welcome no sale del pozo: está último con ocho derrotas en ocho partidos, y es el único equipo que no cantó victoria en lo que va de la LUB.

Biguá le ganó a Unión Atlética y es el único escolta de Nacional

Captura de pantalla 2025-11-11 075214 Biguá vs Unión Atlética Foto: @lubfubb

El tercer partido del lunes fue entre Biguá y Unión Atlética, y terminó con victoria para el equipo de Villa Biarritz por 84-78.

El encuentro, disputado en el gimnasio de Biguá, fue parejo. El local arrancó mejor y se llevó el primer cuarto 25-15, para luego irse al entretiempo con un parcial de 42-32. Sin embargo, Unión entró mejor a la segunda mitad y se llevó el tercer cuarto 26-17.

El último chico fue cambiante, y Biguá terminó recuperando su ventaja a dos minutos del cierre para luego llevarse el partido, con un último parcial de 25-20.

Dos extranjeros destacaron sobre el resto: en Biguá la figura fue el dominicano Jhery Matos, con 22 puntos y 10 rebotes, mientras que en Unión Atlética resaltó el estadounidense Quatarrius Wilson, con 21 puntos y 12 rebotes.

El equipo de Villa Biarritz es el único escolta de Nacional con 12 puntos, obtenidos en cuatro victorias y cuatro derrotas. La UA está cuarta con un punto menos que Biguá, producto de tres victorias y cinco derrotas.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Nacional* 13 8 7 1 Biguá 12 8 4 4 Defensor Sporting 11 7 4 3 Unión Atlética 11 8 3 5 Hebraica Macabi*** 11 7 4 3 Aguada* 11 8 5 3 Peñarol** 10 6 6 0 Malvín* 10 7 5 2 Urunday Universitario 10 7 3 4 Cordón 9 7 2 5 Goes 8 7 1 6 Welcome 8 8 0 8

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y espera resolución de su partido suspendido con Hebraica Macabi

*** Hebraica espera la resolución de su partido suspendido con Peñarol