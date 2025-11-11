River Plate, en puestos de Copa Sudamericana: así está la tabla anual y sus chances de clasificar a Libertadores

River Plate atraviesa un complicado presente deportivo ya que, luego de perder el pasado domingo en Superclásico por 2-0 ante Boca Juniors y con las duras derrotas anteriores en el Torneo Clausura. Además, tras el triunfo de Argentinos Juniors el equipo de Marcelo Gallardo quedó ubicado en puestos de Copa Sudamericana .

Argentinos Juniors se impuso por 1-0 ante Belgrano en el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura y superó en puntos a River en la tabla anual.

De esta manera, los dos primeros, Rosario Central y Boca Juniors , aseguraron su presencia en la próxima Copa Libertadores , mientras que el equipo de La Paternal quedó tercero, en puestos de repechaje.

River Plate cayó al cuarto lugar con 52 unidades , en puestos de clasificación de Copa Sudamericana, y a dos puntos de Argentinos Juniors (54 pts) que está tercero, en repechaje para la Copa Libertadores.

Las opciones de River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El equipo de Marcelo Gallardo tiene tres opciones de jugar la próxima Copa Libertadores: la primera es que River Plate se consagre campeón del Torneo Clausura, que resta una fecha para el cierre de la fase regular y, si bien hay chances de que el Millonario no clasifique entre los primeros ocho, es muy complicado que quede eliminado ya que se tienen que dar varios resultados.

River se enfrenta a Vélez de visitante en la última jornada y ganando se clasifica entre los primeros ocho y hasta empatando también, ya que tienen que darse combinaciones de resultados impensados: Sarmiento debe ganar por 10 goles, San Martín por 7 y salvar la categoría, y Gimnasia hacer 10 goles).

Gallardo R iver Plate, complicado de cara a la Copa Libertadores 2026 EFE

Para que el Millonario quede afuera del Torneo Clausura tiene que perder ante Vélez y además debe ganar Talleres, Sarmiento, San Martín (que además debe salvarse del descenso) y Gimnasia. En ese caso, bajará al Puesto 10, y si San Martín desciende podría ser noveno y quedar afuera.

La otra opción que tiene River de clasificar a la Copa Libertadores es con un poco de ayuda por tabla anual: el Millonario puede quedar en puestos de repechaje si se impone ante Vélez y Argentinos Juniors pierde ante Estudiantes de La Plata. En ese contexto, los de Gallardo podría ganar el repechaje y así clasificar a la fase de grupos.

A su vez, si River termina la fase regular en puestos de repechaje en tabla anual, en el caso de que Boca Juniors o Rosario Central se consagren campeones del Torneo Clausura, libera un cupo de clasificación directa que sería ocupado por el Millonario.