Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

River Plate, en puestos de Copa Sudamericana: así está la tabla anual y sus chances de clasificar a Libertadores

Tras la derrota en el Superclásico ante Boca Juniors y el triunfo de Argentinos Juniors, River quedó en puestos de Copa Sudamericana

11 de noviembre 2025 - 9:32hs
River Plate

River Plate atraviesa un complicado presente deportivo ya que, luego de perder el pasado domingo en Superclásico por 2-0 ante Boca Juniors y con las duras derrotas anteriores en el Torneo Clausura. Además, tras el triunfo de Argentinos Juniors el equipo de Marcelo Gallardo quedó ubicado en puestos de Copa Sudamericana.

Argentinos Juniors se impuso por 1-0 ante Belgrano en el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura y superó en puntos a River en la tabla anual.

De esta manera, los dos primeros, Rosario Central y Boca Juniors, aseguraron su presencia en la próxima Copa Libertadores, mientras que el equipo de La Paternal quedó tercero, en puestos de repechaje.

Embed

River Plate cayó al cuarto lugar con 52 unidades, en puestos de clasificación de Copa Sudamericana, y a dos puntos de Argentinos Juniors (54 pts) que está tercero, en repechaje para la Copa Libertadores.

Boca Juniors
ARGENTINA

Hincha de Boca Juniors invadió la cancha, le sacó la lengua a los jugadores de River Plate y Maximiliano Salas lo agredió: "No tuve intenciones de burlarme", dijo

boca juniors vuelve a la copa libertadores tras la gran decepcion de este ano con el recordado gol errado por edinson cavani
ARGENTINA

Boca Juniors vuelve a la Copa Libertadores tras la gran decepción de este año con el recordado gol errado por Edinson Cavani

Las opciones de River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El equipo de Marcelo Gallardo tiene tres opciones de jugar la próxima Copa Libertadores: la primera es que River Plate se consagre campeón del Torneo Clausura, que resta una fecha para el cierre de la fase regular y, si bien hay chances de que el Millonario no clasifique entre los primeros ocho, es muy complicado que quede eliminado ya que se tienen que dar varios resultados.

River se enfrenta a Vélez de visitante en la última jornada y ganando se clasifica entre los primeros ocho y hasta empatando también, ya que tienen que darse combinaciones de resultados impensados: Sarmiento debe ganar por 10 goles, San Martín por 7 y salvar la categoría, y Gimnasia hacer 10 goles).

Gallardo
R iver Plate, complicado de cara a la Copa Libertadores 2026

R iver Plate, complicado de cara a la Copa Libertadores 2026

Para que el Millonario quede afuera del Torneo Clausura tiene que perder ante Vélez y además debe ganar Talleres, Sarmiento, San Martín (que además debe salvarse del descenso) y Gimnasia. En ese caso, bajará al Puesto 10, y si San Martín desciende podría ser noveno y quedar afuera.

La otra opción que tiene River de clasificar a la Copa Libertadores es con un poco de ayuda por tabla anual: el Millonario puede quedar en puestos de repechaje si se impone ante Vélez y Argentinos Juniors pierde ante Estudiantes de La Plata. En ese contexto, los de Gallardo podría ganar el repechaje y así clasificar a la fase de grupos.

A su vez, si River termina la fase regular en puestos de repechaje en tabla anual, en el caso de que Boca Juniors o Rosario Central se consagren campeones del Torneo Clausura, libera un cupo de clasificación directa que sería ocupado por el Millonario.

Temas:

River Plate Copa Sudamericana Boca Juniors Marcelo Gallardo Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez y Kevin Dawson
NACIONAL

El mensaje de Maximiliano Gómez luego de su polémica entrada contra Lucas Agazzi en Defensor Sporting vs Nacional por el Torneo Clausura

Leonardo Fernández y Christian Oliva
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

Sin premiación al campeón: la variante que tendrán las finales de la Liga AUF Uruguaya si el título se define con un clásico Nacional vs Peñarol

Giorgian De Arrascaeta recibió un homenaje de Flamengo y posó con su esposa y un regalo para el hijo que esperan que se llamará Milano
BRASIL

La descomunal asistencia de Giorgian De Arrascaeta para el triunfo de Flamengo ante Santos de Neymar de la que habla todo Brasil, su homenaje y el nombre de su futuro hijo

Richard chengue Morales
NACIONAL

El Chengue Morales criticó a Nacional, dijo que Coates "no corre", que el plantel tiene "la mochila del clásico perdido ante Peñarol" y que la de Maxi Gómez "era una jugada para expulsar"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos