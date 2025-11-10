Dólar
ARGENTINA

Hincha de Boca Juniors invadió la cancha, le sacó la lengua a los jugadores de River Plate y Maximiliano Salas lo agredió: "No tuve intenciones de burlarme", dijo

En pleno festejo de los jugadores de Boca Juniors tras ganarle el superclásico a River Plate, un hincha xeneize protagonizó un insólito incidente al invadir el campo de juego de La Bombonera para burlarse de los jugadores rivales

10 de noviembre 2025 - 16:29hs
Boca Juniors

Boca Juniors

Foto: Luis Robayo / AFP

Uriel Hamra

Video: Olé

Un hincha de Boca Juniors protagonizó un insólito incidente el domingo en ocasión del superclásico del fútbol argentino que su equipo le ganó 2-0 a River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Al final del partido, un hincha sin permiso para entrar al campo de juego, logró entrar como perico por su casa a La Bombonera y protagonizar un hecho provocador.

El jugador se grabó caminando con su celular y se cruzó por delante de los jugadores de River Plate que se iban cabizbajos a zona de vestuarios, mientras los de Boca festejaban de cara a la hinchada.

Cuando los jugadores de River aparecieron en el video, el hincha sacó la lengua en un claro gesto de burla hacia los jugadores.

El último en pasar fue Maximiliano Salas quien advirtió el hecho y le saltó encima para sacarle el celular.

Según Olé, el hincha de Boca Juniors se llama Uriel Hamra, tiene 20 años y no estaba habilitado a ingresar al campo de juego.

El jefe de seguridad de River Plate, Diego Moreno, denunció el hecho y los encargados de seguridad de La Bombonera retiraron rápidamente a Hamra del campo de juego.

Según informó Diario Clarín, la Justicia argentina le labró una acta de "contravención" por ingresar de forma indebida al campo de juego y también por incitar al desorden.

"No tuve intenciones de burlarme", dijo el hincha que le sacó la lengua y grabó a los jugadores de River Plate

Hamra habló este lunes con TN de Argentina y declaró: "Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar".

Pese a no gustarle la exposición entró al campo de juego de un estadio atiborrado de más de 55 mil personas y en uno de los eventos futbolísticos que concita más atención en América y buena parte del mundo.

Además, declaró que no tuvo intenciones de burlarse cuando grabó a nivel de campo a jugadores que acababan de perder un clásico y lo hizo sacando la lengua en un hecho burlón. Dijo que no hizo nada "fuera de lugar" cuando todo el episodio estuvo enmarcado en la irregularidad: su ingreso a la cancha y luego la filmación con las burlas.

Hamra reveló que ingresó al campo de juego porque "estaba abierta una puerta de la parte baja".

"Salas intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”, expresó.

