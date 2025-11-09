Estos son los clubes uruguayos que clasificaron a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, tras el final del Torneo Clausura

Nacional y Peñarol terminaron de jugar este domingo la última fecha del Torneo Clausura y ya quedó decretado que los tricolores ganaron la Tabla Anual, por lo que el próximo domingo habrá un partido semifinal entre los aurinegros, campeones de este certamen, y Liverpool, que obtuvo el Apertura.

El ganador de ese compromiso, disputará dos finales contra los tricolores que obtuvieron la tabla acumulada.

Nacional, Peñarol y Liverpool ya estaban clasificados antes de esta fecha para la Copa Libertadores de 2026.

Ahora se sumó Juventud de Las Piedras que empató como local en el Parque Artigas 1-1 contra Progreso y de esa manera, clasificó al máximo torneo continental de clubes por primera vez en su historia.

Por su parte, los clasificados por Uruguay a la Copa Sudamericana son Boston River, Racing, Defensor Sporting y Montevideo City Torque.

Si los violetas le hubieran ganado a Nacional (empataron 1-1 en el Franzini), habrían clasificado a la Copa Libertadores.