Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Estos son los clubes uruguayos que clasificaron a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, tras el final del Torneo Clausura

Por primera vez en la historia, una institución consiguió el pasaje al máximo torneo continental de clubes; Estos son los clubes uruguayos que clasificaron a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, tras el final del Torneo Clausura

9 de noviembre 2025 - 18:34hs
Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Nacional y Peñarol terminaron de jugar este domingo la última fecha del Torneo Clausura y ya quedó decretado que los tricolores ganaron la Tabla Anual, por lo que el próximo domingo habrá un partido semifinal entre los aurinegros, campeones de este certamen, y Liverpool, que obtuvo el Apertura.

El ganador de ese compromiso, disputará dos finales contra los tricolores que obtuvieron la tabla acumulada.

Los clasificados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Nacional, Peñarol y Liverpool ya estaban clasificados antes de esta fecha para la Copa Libertadores de 2026.

Ahora se sumó Juventud de Las Piedras que empató como local en el Parque Artigas 1-1 contra Progreso y de esa manera, clasificó al máximo torneo continental de clubes por primera vez en su historia.

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Montevideo City Torque 0-2 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó claramente por el Torneo Clausura, aunque no le alcanzó para igualar la punta de la Tabla Anual

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Darwin Núñez otra vez no estará en los partidos de la selección uruguaya de la fecha FIFA, mientras que Nicolás De la Cruz hizo un pedido especial

Por su parte, los clasificados por Uruguay a la Copa Sudamericana son Boston River, Racing, Defensor Sporting y Montevideo City Torque.

Si los violetas le hubieran ganado a Nacional (empataron 1-1 en el Franzini), habrían clasificado a la Copa Libertadores.

Temas:

Torneo Clausura Juventud de Las Piedras Copa Libertadores Copa Sudamericana Peñarol Nacional Defensor Sporting

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás López 
TORNEO CLAUSURA

Defensor Sporting 1-1 Nacional por la última fecha del Torneo Clausura: el Diente López rescató al tricolor que con un puntito logró ganar la Tabla Anual

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Montevideo City Torque 0-2 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó claramente por el Torneo Clausura, aunque no le alcanzó para igualar la punta de la Tabla Anual

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
FÚTBOL

La decisión de Peñarol en caso de superar a Liverpool y que deba jugar finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Darwin Núñez otra vez no estará en los partidos de la selección uruguaya de la fecha FIFA, mientras que Nicolás De la Cruz hizo un pedido especial

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos