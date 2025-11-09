Nacional y Peñarol terminaron de jugar este domingo la última fecha del Torneo Clausura y ya quedó decretado que los tricolores ganaron la Tabla Anual, por lo que el próximo domingo habrá un partido semifinal entre los aurinegros, campeones de este certamen, y Liverpool, que obtuvo el Apertura.
Estos son los clubes uruguayos que clasificaron a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, tras el final del Torneo Clausura
Por primera vez en la historia, una institución consiguió el pasaje al máximo torneo continental de clubes; Estos son los clubes uruguayos que clasificaron a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, tras el final del Torneo Clausura