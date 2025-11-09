Dólar
"¿La jugada de Maxi Gómez en el final de Defensor-Nacional? Sí, la vi; sin palabras", dijo Diego Aguirre tras el triunfo de Peñarol

El director técnico aurinegro habló del rendimiento de su equipo en la victoria sobre Montevideo City Torque, pero también se lo que ocurrió con el rival eterno

9 de noviembre 2025 - 19:08hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol derrotó 2-0 a Montevideo City Torque este domingo en el Estadio Centenario por la última fecha del Torneo Clausura y perdió toda esperanza de alcanzar la definición de la Tabla Anual ya que en el Parque Franzini, Defensor Sporting no pudo vencer a Nacional.

El técnico aurinegro Diego Aguirre, brindó una conferencia de prensa luego de la victoria.

Allí habló del partido, pero también de lo ocurrido en una jugada al final del encuentro que igualaron Defensor Sporting y Nacional 1-1 en el Parque Franzini.

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Montevideo City Torque 0-2 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó claramente por el Torneo Clausura, aunque no le alcanzó para igualar la punta de la Tabla Anual

Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Así será la definición por la Liga AUF Uruguaya: cuándo y dónde se juega la semifinal entre Liverpool y Peñarol

Y agregó: "No es de ahora. Siempre he dicho que Liverpool es un rival de mucho cuidado".

Sobre la salida de Damián Suárez, quien había entrado para jugar el segundo tiempo, sostuvo que "sintió una molestia. Lo saqué por eso, porque venía jugando bien".

También sostuvo que contra Liverpool volverá Maximiliano Olivera 100%. "No tengas dudas de que va a jugar".

Fue consultado a su vez sobre si vio la jugada en la que Maximiliano Gómez se tiró con los dos pies y pudo haber visto su segunda amarilla y con expulsión incluida en el partido de Nacional y Defensor Sporting.

Así lo comentó: "Sí, lo vi recién. ¿Qué opino? Sin palabras...".

Peñarol Diego Aguirre Maxi Gómez Estadio Centenario Montevideo City Torque Nacional Defensor Sporting Liverpool

