"¿La jugada de Maxi Gómez en el final de Defensor-Nacional? Sí, la vi; sin palabras", dijo Diego Aguirre tras el triunfo de Peñarol

Peñarol derrotó 2-0 a Montevideo City Torque este domingo en el Estadio Centenario por la última fecha del Torneo Clausura y perdió toda esperanza de alcanzar la definición de la Tabla Anual ya que en el Parque Franzini, Defensor Sporting no pudo vencer a Nacional.

El técnico aurinegro Diego Aguirre, brindó una conferencia de prensa luego de la victoria.

Allí habló del partido, pero también de lo ocurrido en una jugada al final del encuentro que igualaron Defensor Sporting y Nacional 1-1 en el Parque Franzini.

"Lo sufrimos un poco el partido. Debemos mejorar porque Liverpool es un rival al que respeto mucho y juega muy bien", comenzó diciendo el DT carbonero hablando de lo que será la semifinal de la Liga AUF Uruguaya el próximo domingo.

Y agregó: "No es de ahora. Siempre he dicho que Liverpool es un rival de mucho cuidado".

Sobre la salida de Damián Suárez, quien había entrado para jugar el segundo tiempo, sostuvo que "sintió una molestia. Lo saqué por eso, porque venía jugando bien".

También sostuvo que contra Liverpool volverá Maximiliano Olivera 100%. "No tengas dudas de que va a jugar".

Fue consultado a su vez sobre si vio la jugada en la que Maximiliano Gómez se tiró con los dos pies y pudo haber visto su segunda amarilla y con expulsión incluida en el partido de Nacional y Defensor Sporting.

Así lo comentó: "Sí, lo vi recién. ¿Qué opino? Sin palabras...".