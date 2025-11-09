Posiciones de la Tabla Anual con Nacional ganador y del Torneo Clausura que concluyó este domingo

El Torneo Clausura terminó este domingo con el triunfo de Peñarol ante Montevideo City Torque y los empates de Nacional con Defensor Sporting y Juventud con Progreso. Con esos resultados, el tricolor se consagró como el ganador de la Tabla Anual.

Peñarol ya se había consagrado campeón el domingo de la semana pasada al vencer 2-1 a Defensor Sporting.

Con esa conquista, Peñarol se metió en la definición de la Liga AUF Uruguaya al igual que Liverpool, que en mayo se había proclamado campeón del Torneo Apertura.

Durante buen tramo de la definición, los aurinegros estuvieron muy cerca de igualar a Nacional y forzar una final por la Tabla Anual.

Sin embargo, Nacional, cerca del final, logró empatar con una gran definición del Diente Nicolás López.

Con ese puntito, Nacional se quedó con la Tabla Anual con un punto de ventaja.

Cabe recordar que en la cancha, Nacional hizo cuatro puntos más que Peñarol pero le sacaron tres unidades por incidentes generados por sus hinchas en el clásico de la final del Torneo Intermedio.

Defensor Sporting terminó quinto en la Tabla Anual, igualado en puntos con Juventud que empató de local 1-1 con Progreso. Con mejor saldo de goles, Juventud clasificó a la Copa Libertadores 2026 y Defensor Sporting a la Copa Sudamericana 2026.

La tabla del descenso ya estaba definida. Bajaron River Plate, Miramar Misiones y Plaza Colonia.