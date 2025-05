Liverpool campeón del Torneo Apertura: el modelo de fútbol "low cost" de José Luis Palma que desalienta hasta a Nacional y a Peñarol

"Siendo un poco más profundo, por qué digo que es una fábrica de jugadores. Porque el fútbol cambió, está todo más mercantilizado y el presupuesto de un equipo de Primera división hay que atenderlo con una gestión empresarial. Hace 50 años los clubes no tenían deudas; no existía el salario mínimo como sucede hoy, en donde cobran un mínimo nominal; no existía la televisación, y jugar contra Peñarol y Nacional de locales en el Estadio Centenario, significaba una recaudación que permitía cubrir la mitad del presupuesto anual, con 40.000 entradas vendidas en cada partido. Hoy el fútbol requiere una mayor profesionalización en todas las áreas, especialmente en lo que se refiere al gerenciamiento y a la administración. Hay que tener mucho cuidado que la pasión no le haga una zancadilla a la gestión. Por esa razón, y esa es una de las fortalezas de nuestro club, tenemos una obsesión por el cumplimiento de todas las normas, en todos los órdenes, y especialmente en las obligaciones con el Estado".