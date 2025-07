Se confirmó el fallo de la Comisión Disciplinaria de la AUF contra Nacional y a Peñarol: quita de puntos al tricolor, puertas cerradas a los dos y multa al aurinegro

NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS La señal y los cambios para el fútbol uruguayo (porque no todo está perdido)

El dirigente de Nacional Javier Gomensoro había expresado por la mañana, luego de que el fallo trascendiera a través de medios periodísticos, que Nacional pretendía que esa quita de puntos, si se hacía oficial, se aplicara para el Torneo Intermedio 2026.

"Hay otro argumento, que también tenemos cuando lo podemos desarrollar y si es a través de una apelación o a través de una interpretación del fallo de la manera que aplica, y tiene que ver con en qué momento se cumplen esos tres puntos porque, desde mi punto de vista es muy claro que la final del Torneo Intermedio no forma parte de la Liga AUF Uruguaya 2025, no puntúa para la Tabla Anual por lo cual, aplicarla en el mismo torneo ya no es posible en la edición que se estaba jugando y hay que hacerlo en el Intermedio del año que viene", afirmó Gomensoro.

El delegado de Peñarol, Julio Trostchansky, por su parte, entendió que la quita de puntos se debía aplicar para el Torneo Clausura y no para la Tabla Anual.

De todas formas, la quita de puntos impacta en la Tabla Anual donde Nacional era líder con nueve puntos de ventaja sobre Peñarol y ahora comenzará el Torneo Clausura seis unidades arriba de los aurinegros.

El escolta en la Anual, Juventud, queda ahora a cuatro puntos de Nacional.

Además, comenzará el Clausura con puntos negativos y en desventaja ante el resto.

Peñarol fue castigado con dos partidos sin espectadores en su estadio y una multa de 120 unidades reajustables (UR), que al valor de julio es de $ 1,829,06 lo cual equivale a un total de $ 219,487.2.

El equipo de Pablo Peirano jugará sin público ante City Torque (primera fecha), Progreso (tercera), Boston River (cuarta), Racing (sexta). Será local con hinchas recién en la octava etapa ante Liverpool.

Peñarol jugará sin público en el Campeón del Siglo en la primera fecha frente a Progreso y en la segunda el clásico ante Nacional.

En el fallo se contempla que los equipos que sean visitantes en esos partidos no se vean afectados en sus derechos a poder asistir al encuentro.

Los dos tienen la posibilidad de apelar el fallo.

Esta decisión se debió a las graves denuncias por hechos de violencia que se registraron en el partido clásico que jugó el 6 de julio en la final del Torneo Intermedio, que Peñarol ganó por penales y donde la barra de Nacional lesionó de gravedad a un funcionario policial lanzando una bengala al corazón de la bancada de prensa de la Tribuna Ámsterdam. Al policía atacado le tuvieron que extirpar un testículo y reconstruir la uretra.

El informe de la Comisión de Seguridad de la AUF en el que se basó la Comisión Disciplinaria para fallar tuvo 17 denuncias contra la hinchada de Nacional y seis contra la de Peñarol.

Peñarol fue sancionado por el lanzamiento de una bengala contra la hinchada de Nacional, donde no hubo lesionados, y por la agresión a un policía sobre la Tribuna Ámsterdam. Además, ambas hinchadas violaron prohibiciones de no lanzar pirotecnia ni humo en el Estadio Centenario, y exhibieron banderas robadas.

Tanto Trostchansky como el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio expresaron que el fallo contra Peñarol fue desmedido y que intentó "emparejar" una situación desigual por la gravedad de los hechos generados por una y otra parcialidad.

“Si esto sale así, algo hay que hacer, algo hay que hacer, una marcha pacífica y bien pensada”, dijo Ruglio instando a sus hinchas a movilizarse ante la AUF, aunque luego dijo que la manifestación debía realizarse en forma pacífica.

La sanción fue adoptada por Daniel Queijo, Pablo Barreiro, Fernando Rígoli, Ángel Alonso, Fernando Ciarlo y Pablo Bazán. El otro integrante de la Comisión, Juan Diego Menghi, es el representante de Peñarol pero no participa desde que Ignacio Ruglio decidió retirar a todos sus representantes de la AUF.