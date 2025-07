El llamado de Ruglio a una marcha contra la AUF y una frase del presidente que no se sostiene con las denuncias que recibió la Comisión Disciplinaria: "Peñarol no hizo absolutamente nada"

Ruglio habló esta mañana en El Espectador Deportivo y en Carve Deportiva AM 1010 y en las dos entrevistas que brindó se refirió reiteradamente a que Peñarol “no hizo absolutamente nada” en el clásico, enfatizó que tienen que castigar a Nacional y lanzó graves acusaciones sobre la AUF, los árbitros y los tribunales porque entiende que responden a los tricolores.

El video de la bengala que lanzaron desde la hinchada de Peñarol

“¿Por qué razón le cerrarían dos fechas a Peñarol (el Campeón del Siglo). La gente de Peñarol no hizo absolutamente nada para que eso pase?”, comenzó reflexionando sobre la posible sanción que recibirá su club.

“Ojalá no sea como dicen”, dijo sobre la información que se conoció esta mañana en torno a la decisión del tribunal.

El presidente de Peñarol pidió que “se concentren en otro lado y no en nosotros”.

“Del lado de Peñarol no pasó absolutamente nada a nadie. Tiraron alguna cosa que no le hizo nada a nadie”, dijo.

Hinchada de Peñarol con una bandera robada de Nacional

Sin embargo, el tribunal tiene denuncias que involucran a las dos hinchadas, que violaron protocolos, incumplieron reglamentos, hirieron a dos policías (uno cada club) y uno de gravedad, y durante el partido mostraron banderas robadas, entre otras situaciones.

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional.

En este documento que recibió el tribunal como denuncia de la comisión de seguridad, por lo ocurrido en el clásico, se puede leer la responsabilidad de Peñarol y de Nacional, y por eso la sanción dura a los tricolores y una más leve a los aurinegros:

“Si la AUF nos quiere cerrar (el Campeón del Siglo para) el clásico para hacerle un mimo a Nacional, que vayan directamente y que digan que van a inclinar el fútbol uruguayo para Nacional, hasta que se aburran de hacerlo. Y del otro lado no me digan que los tres (integrantes del tribunal) de Apelaciones (al que irán los tricolores para intentar disminuir la quita de puntos) son hinchas y socios de Nacional. Ojo con los pasos que se están dando”, acusó y advirtió el dirigente de Peñarol.

Ruglio informó que el fallo de Nacional, por la quita de puntos, “es apelable” y dijo claramente que “van a ir a un tribunal en el que los tres son de ellos”, planteando dudas sobre la imparcialidad de quienes tendrán que resolver en una segunda instancia.

Y advirtió: “De alguna manera nos vamos a mover para ver cómo cortamos estas cosas. Porque ya nos les interesa nada. ¿Por qué le cerrarían a nuestra gente en un clásico cuando nuestra gente no hizo nada? Nosotros no somos las carmelitas descalzas. Esto nos puede pasar en dos meses, pero cuando no te pasa, no”.

Nuevamente cargó contra Nacional: “Para que sea más leve o no esté tan enojado Nacional, que es el amigo de turno de la AUF, a Peñarol le cerramos para el clásico y con eso moldeamos un poco”.

Luego hizo una advertencia: “Si esto sale así, algo hay que hacer, algo hay que hacer, una marcha pacífica y bien pensada”.

Más frases de Ruglio tras conocer extraoficialmente la decisión del tribunal de la AUF

“Realmente no hicimos nada”, volvió a decir sobre la responsabilidad de los hinchas del club en la violencia en el clásico, antes de pedir: “Déjenos jugar el clásico con nuestra gente en nuestra cancha, nos hacen un perjuicio económico y deportivo y vamos a hacerle el mimo a Nacional para que no se sienta tan perjudicado. Nacional se tiene que sentir perjudicado porque le arruinó la vida a una persona”.

“Peñarol no tuvo nada que ver en esto”.

“Espero que no sea verdad, sería una vergüenza sino un antecedente gravísimo de tribunales intentando emparejar algo donde no hay nada que emparejar”.

“Peñarol no hizo absolutamente nada de nada. Nada de nada”.

“Claramente están viendo como emparejan y dejan tranquilo a Nacional, el mimado de la AUF”.

“Por la gravedad de lo que hiciste no tenemos otra que ponerte una sanción grave, porque hay una persona a la que le amputaron un testículo, le arruinaron su vida, pero tranquilos, ‘no hagan mucho escándalo que a Peñarol le cerramos el Campeón del Siglo en el clásico en el que los niños, los padres, los abuelos, en el que podían ver a Silvera, Terans, Leo Fernández y Arezo’”.

“A Nacional no tienen que dejarlo tranquilo. La hicieron grande, ya se sabía que habían quemado vivo a un Policía y seguían tirando. No hay hechos individuales, hay hechos colectivos. Entraron las banderas que se les antojó”.

“Acá se tienen que enfocar en el que hizo las cosas”.

“Soy anti quita de puntos”.

“Espero que todo esto no sea real, porque hay que meter una marcha bien pensada, bien pacífica, llenar de gente la puerta de la AUF y decir que están de vivos. Y que ya no tiene gracia como inclinan todos los campeonatos (Nacional no gana la Liga AUF Uruguaya desde 2022)”.

“Espero que los tribunales no se hagan cómplices de esto, porque es grave si eso pasa”.

“¿Por qué no puedo tener el estadio lleno? Si Peñarol no hizo nada”.