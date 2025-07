Presidente de la Comisión Disciplinaria de la AUF dijo que la sanción de tres puntos a Nacional se deberá cumplir en el Torneo Clausura

Queijo dijo: "Se generó una discrepancia sobre la redacción del fallo porque la norma no es muy clara, la redacción no es feliz, y no sabíamos si era para la Anual o no, pero entendimos que de la misma manera que los jugadores sancionados en el Intermedio cumplen la pena en el Clausura, entendimos que la sanción al club también", afirmó Queijo.