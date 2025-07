Julio Trostchansky, delegado de Peñarol: "Nacional debe empezar el Torneo Clausura con menos tres puntos"

"Hay rumores muy fuertes, pero el fallo como tal los clubes no lo hemos recibido. Y eso es importante por algunas cuestiones, sobre todo en lo que sería cuestión apelable para Peñarol", dijo Trostchansky en 100% Deportes que se emite por Sport 890.

"No quiero entrar en calificaciones porque hay que respetar a las Comisiones que actúan en la AUF y a los tribunales, pero si así fuese el fallo hay un intento de equiparar situaciones y de tratar de contemplar y ser salomónico que no hace a lo que fue el partido, las actitudes de cada una de las hinchadas y los hechos de gravedad extrema que sufrió un policía dentro del Estadio Centenario", manifestó el delegado de Peñarol.

Por el fallo, Peñarol no podrá jugar contra Progreso ni contra Nacional en el Estadio Campeón del Siglo por la primera y segunda fecha del Torneo Clausura.

"Es un exceso total que se nos imposibilite jugar el clásico en el Campeón del Siglo", dijo Trostchansky quien ejerce la delegación de Peñarol junto con Augusto Formento y Gustavo Guerra.

"Si lo vemos de manera fría, es una quita de puntos que está en el mínimo y lo que le sucedió a la persona dentro del estadio para nada fue mínimo y fue inusitadamente grave", analizó sobre el castigo que recibió Nacional.

El artículo 5.10 del Código Disciplinario dice: "Cuando sucedan incidentes colectivos de inusitada gravedad, de los que se deriven lesiones graves o muerte de alguna persona, promovidos por la parcialidad de un Club, o de ambos, el o los clubes responsables serán castigados con la pena de quita de tres a 12 puntos".

Por último, Trostchansky se manifestó sobre dónde tiene que aplicar la quita de puntos para Nacional.

El dirigente tricolor Javier Gomensoro expresó que la misma debe aplicarse para el Torneo Intermedio de 2026.

"El único campeonato siguiente a la sanción es el Torneo Clausura. La Tabla Anual no es un campeonato y ahí no se pueden sacar puntos. Por eso Nacional debe empezar el Clausura con menos tres puntos", dijo Trostchansky.

"Que se aplique para el Torneo Intermedio 2026 es una interpretación hiper rebuscada, obvio que entiendo que queriendo minimizar el daño de la quita de puntos, pero es claro lo que dice la normativa 'campeonato siguiente o de similares características' y el campeonato siguiente o de similares características es el Torneo Clausura. Hago hincapié en el Clausura porque se dice que se le quitan puntos en la Tabla Anual y se reduce la distancia de Nacional sobre Peñarol en la Tabla Anual, pero no,. Son las dos cosas: Nacional debe empezar con menos tres en el que caso de que sean tres puntos y eso tendrá su repercusión sobre la Tabla Anual. Pero no se puede sacar puntos en una tabla que no es un campeonato", argumentó.

El artículo 5.11 del Código dice: "Si al culminar el certamen la quita total de puntos no fuere posible en virtud del número de puntos conquistados en el torneo, el saldo pendiente de sanción se cumplirá en la temporada inmediata siguiente, en idéntico o similar campeonato, cualquiera fuere la división".

"No está claro quién debe definir el tema. No está claro que tenga que ser la Comisión Disciplinaria", expresó Trostchansky.

"A priori no sería apelable el fallo a Peñarol pero para eso hay que analizar el fundamento del fallo y tener claro y en forma oficial cuál es la sanción", concluyó.