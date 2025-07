Javier Gomensoro sobre el duro fallo del clásico contra Nacional: autocrítica y una pregunta para la Comisión Disciplinaria de la AUF

"Esperábamos en principio que el fallo saliera ayer, después trascendió que se iba a postergar para hoy y me sorprende un poco que haya una filtración previo al fallo. En este caso vamos a recibir la integridad del fallo, con los argumentos. Creo que no sería serio de mi parte, sin leer en profundidad todo el fallo más allá de conocer la relación de hechos, los descargos y el contenido del expediente, viendo la argumentación y como fundan esa decisión", explicó en primera instancia Gomensoro, en diálogo con Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010.

"También, debo reconocer que, si bien estuvo el fallo y nos golpea, no es inesperado para nosotros . Estábamos razonando que esto perfectamente podía pasar . Nosotros habíamos hecho nuestro perfil argumental, un desarrollo de los que fue la situación del partido de Peñarol y Cerro, donde se aplicó la quita de un punto porque interpreta el artículo en otro sentido de la gravedad de los hechos y permite una graduación distinta, porque como lo interpretó el Tribunal indudablemente partió de la base de la escala 3 a 12, y había una posibilidad de ir por otro lado y que fuera menor en caso que hubiera quita puntos, cosa que argumentamos que no podía ser", agregó.

En el caso de Nacional, el tribunal le aplicará una sanción de tres puntos y cuatro partidos de cierre de cancha . Lo que resta conocerse es si la sanción es para el Intermedio 2025 y por tanto se aplica en la Tabla Anual de esta temporada o si, como la final de ese torneo no corresponde a la Liga AUF Uruguaya 2025 sino para la 2026 (ese partido define quién clasifica a la Supercopa Uruguaya de la temporada siguiente), los tres puntos se los quitarán para el próximo año.

La postura de Nacional

"Hay otro argumento, que también tenemos cuando lo podemos desarrollar y si es a través de una apelación o a través de una interpretación del fallo de la manera que aplica, y tiene que ver con en qué momento se cumplen esos tres puntos porque, desde mi punto de vista es muy claro que la final del Torneo Intermedio no forma parte de la Liga AUF Uruguaya 2025, no puntúa para la Tabla Anual por lo cual, aplicarla en el mismo torneo ya no es posible en la edición que se estaba jugando y hay que hacerlo en el Intermedio del año que viene", expresó Gomensoro.

"Si Nacional hubiera ganado y si Peñarol hubiera ganado en los 90 minutos por ejemplo, esos tres puntos no iban a sumar a la Tabla Anual, no estaban en juego. Ese también es otro tema porque nosotros tenemos una ventaja considerable y es una de las cosas en las que estamos tratando que no se mitigue y poder seguir con esa diferencia", suscribió el directivo.

javier gomensoro, candidato nacional.jpeg Foto: Inés Guimaraens

"Si comenzamos el Clausura con -3, sería una inconsistencia en todo sentido. Ponerlo en el Clausura también implica ponerlo en un torneo que no se estaba jugando o desarrollando. Si hubiera pasado en el Clausura, ahí sí, sin lugar a dudas. La discusión en todo caso es decir '¿la Liga AUF Uruguaya se estaba disputando o no?'. A nuestro juicio esa forma de definición del Intermedio con una final que no puntúa, lo excluye", señaló.

"¿Por qué lo van a aplicar en el Clausura? Ese sí tiene un desarrollo independiente, un campeón independiente y una consecuencia de ganarlo independiente, porque puede irme muy mal en la Tabla Anual e incluso tener problema de descenso, y ser campeón del Clausura. Pero si me sacan esos tres puntos de un Intermedio, que es una final y que no puntuaba por la Anual claramente, pero no puede decir 'tá, está bien, ¿dónde los aplico?'. Creo que habría un poquito más de razón en la Anual, sin prejuicio de entender que no, pero nunca en el Clausura", manifestó.

"Supongamos que el partido hubiera sido la segunda fecha del Clausura el de los incidentes y a Nacional le quitaban los tres puntos, en ese caso el campeonato en disputa era el Clausura y el Uruguayo, y aplicaba doble. Está bien razonar así. Esos tres puntos son del Clausura pero puntúan en la anual. Este caso tiene sentido distinguirlo porque el partido no formaba parte del Clausura", sentenció Gomensoro.