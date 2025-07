Ricardo Vairo, el castigo a Nacional y su mirada crítica a la vereda de enfrente: "Peñarol ha tenido una estrategia siempre de estar jugando con lo mediático"

"Yo prefiero esperar a que salga el fallo de forma oficial, porque a veces se da lo que se dice y a veces no, y en base a eso empezar a ver con los delegados y los abogados si hay acciones para tomar o no; es muy importante acá también la argumentación que se da para la pena que se define", expresó Vairo en primera instancia, en diálogo con 100% Deporte de Sport 890.

A pesar de entender que fue un hecho individual la bengala que causó lesiones graves a un funcionario policial, la Comisión tiene una jurisprudencia reciente de considerar a ese hecho como "colectivo", tal como lo hizo en enero con Peñarol, por la bengala lanzada al campo de juego del Estadio Centenario en ocasión de la final de la Supercopa Uruguaya.

Es que la barra de Nacional lanzó varias bengalas, exhibió enorme cantidad de banderas robadas, tiró bombas en todo momento al campo de juego y en una ocasión ese generó la demora del inicio del alargue.

"Yo a esto no lo catalogaría como hincha porque el hincha lo que quiere es que le vaya bien al club, y estos actos sabemos que no tienen nada de eso, sino todo lo contrario. Siempre están complicando. Acá trabajamos en todas las áreas para poder mejorar las cosas y estamos siempre, por más que tomamos todas las medidas que están a nuestro alcance, siempre están pasando estas cosas y te deprimen un poco", agregó el presidente de Nacional.

El hecho de considerar el lanzamiento como colectivo, como parte del comportamiento global de la hinchada, donde se desplegó una bandera grande donde un barra se camufló para disparar la bengala, fue lo que complicó la situación jurídica de Nacional llevándolo a la pérdida de puntos.

Ricardo Vairo, expectante al falló oficial

"La clave en todo esto era en que artículo se aplicaba. Insisto que hay que esperar que salga el fallo de forma oficial y leer la argumentación en la que se basa el Tribunal para haber aplicado ese artículo. En esto hay que ser ahora muy racional, pero el sentido de esto es ver qué vamos a hacer de aquí para adelante" señaló Vairo.

"Siempre estamos en estas situaciones porque se dan y hacemos algunas reuniones, tomamos algunas decisiones, que más que nada son preventivas, y después nos olvidamos, y esto no puede seguir pasando. Estamos todos trabajando para que el fútbol sea un espectáculo, sea con la familia, sea para disfrutarlo, también amargarnos cuando no nos toca, pero no para estar enfrentando estas situaciones, en las cuales los clubes no tenemos las herramientas para minimizarlo totalmente, esto es un trabajo de todos. No pasa por ponerse en posiciones de responsabilidades diferentes", agregó.

Con respecto a la postura que tomó Peñarol y a su postura ante el fallo que lo castigará con dos partidos a puertas cerradas por los incidentes que generaron sus hinchas, manifestó: "Peñarol ha tenido una estrategia siempre de estar jugando con lo mediático, a mí no me genera nada. Tengo entendido que Nacional también ha apelado en el mismo Tribunal y ha salido de forma negativa. Acá hay que confiar en que hay profesionales y que trabajan seriamente, por eso digo que acá la clave es leer las argumentaciones por las cuales se aplican las penas".

"Si se llegara a dar, no sorprende porque era una de las dos opciones. Teníamos claro cual era el artículo que se iba a aplicar. Puede darse la chance del artículo que la pérdida sea de un punto y el otro que era mínimo de tres. Por eso digo que acá la clave es leer las argumentaciones del Tribunal para después tomar decisiones con los abogados si se realiza o no alguna acción, pero todo esto está basado no en lo que se diga a nivel público, sino en lo que está escrito", continuó narrando el presidente.

"Nosotros entendemos que fue mayor cantidad lo de Nacional, pero entendemos también que lo que se quería decir de que frente a una misma acción, la intencionalidad es la misma independientemente del resultado que sostenga. Si yo te tiro una piedra y no te pego, y vos me tirás una piedra y me pegás en el hombro, la intencionalidad para nosotros es la misma. Y eso es lo que argumentamos, pero nunca hablamos que los actos fueran en cantidad de forma igualitaria", explicó.

El proceso de identificación de las personas culpables

"Para identificar a la persona está trabajando los encargados de seguridad con el Ministerio del Interior, tengo entendido que se han llamado en calidad de testigos a varias personas que estuvieron en el partido en la tribuna y nosotros lo que queremos es que se llegue a una identificación total de esta gente", contó el directivo.

"Nosotros ponemos a disposición todos los elementos que tenemos, las cámaras... Digamos esto lo maneja el Ministerio del Interior que tiene la capacidad de hacer la investigación. Por eso digo que acá lo importante en adelante es trabajar seriamente para tomar medidas por encima de las que ya existen, que básicamente ya estaban, pero lo que hay que hacer es que se cumplan de la mejor forma pero se necesita una normativa nueva", manifestó.

"El tema de que la policía esté adentro o no (de los estadios, los días de partido) es un segundo paso que hay que hacer, todos sabemos que estas situaciones las da un puñado mínimo de personas en donde yo creo que la primera tarea entre todos sea poder erradicarlos de las canchas y eso va a hacer ya que cambie sustancialmente la situación", sentenció.