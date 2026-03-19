En asamblea con masiva participación, la Mutual aprobó el acuerdo por derechos de imagen con la AUF y creó un Fondo de Retiro para futbolistas que dejen la práctica del deporte

La Comisión Directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales convocó en la noche de este miércoles a sus asociados para celebrar una asamblea general extraordinaria en la que se aprobó el acuerdo por los derechos de imagen de los jugadores profesionales del fútbol uruguayo en el marco del nuevo contrato que celebró la Asociación Uruguaya de Fútbol tras licitar y vender los derechos de televisión del fútbol uruguayo.

La asamblea se llevó a cabo en Opta Co-Living, en Punta Carretas con un primer llamado realizado sobre la hora 18.00 en el que s e alcanzó el quorum para la realización de la misma. Si bien la hora pactada para llevarla a cabo eran las 19.00, la misma terminó comenzando poco antes de la hora 20.00.

En primer lugar, tal como establecía el orden del día, se dio lectura y aprobación al acta de la asamblea previa.

Luego se pasó al punto medular, la aprobación del acuerdo por derechos de imagen de los futbolistas profesionales.

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Había más de mil futbolistas convocados y fueron cientos los que asistieron, dada la relevancia de los temas a tratar.

También se aprobó la distribución del producido del nuevo acuerdo y se definió una asignación al Fondo de Retiro de Futbolistas Profesionales.

Eso demandó la aprobación de un reglamento que regulará cómo funcionará ese Fondo de Retiro.

Este Fondo de Retiro que fue aprobado en una asamblea realizada en julio del año pasado también con masiva participación de futbolistas, va a empezar a regir con los futbolistas que se retiraron el año pasado (2025) y es un fondo que acompaña la de transición del jugador que se retira y que busca una reinserción laboral dentro o fuera del deporte.

Se trata de una etapa que es muy compleja para el jugador y el objetivo es que ese fondo acompañe esa transición con un pago mensual asociado con una capacitación que es algo en lo que la Mutual ha puesto mucho énfasis bajo la gestión del presidente Diego Scotti que procura una formación integral, preparación, adquisición de herramientas y acompañamiento al futbolista con apoyo económico.

Fue una jornada histórica para los futbolistas que ahora comenzarán a percibir dinero del nuevo contrato de televisión hasta el 31 de diciembre de 2029. Ese dinero se materializará en inversión en infraestructura, en el naciente Fondo de Retiro y también en ingresos para los futbolistas que tengan contrato profesional (Primera División y Segunda División Profesional) registrado en AUF a partir del 1° de enero de este año.

El monto que percibirán los futbolistas equivaldrá al 4% del nuevo contrato, unos US$ 2,5 millones contando las partidas dinerarias y las no dinerarias. El Consejo de Fútbol Profesional deberá darle el visto bueno a esta decisión que adoptaron los futbolistas en esta jornada.