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Mirá por qué el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 de hoy se adelantó tres horas y por dónde verlo

A último momento hubo cambios para lo que será una nueva competencia de la máxima categoría del automovilismo

3 de mayo de 2026 11:00 hs
Max Verstappen celebra en la Fórmula 1

Max Verstappen celebra en la Fórmula 1

FOTO: AFP

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que se desarrollará este domingo fue adelantado en tres horas por parte de la organización debido al mal tiempo reinante.

Las lluvias y tormentas eléctricas previstas para el horario original de la carrera fueron tema de conversación durante toda la semana, y finalmente la organización de la carrera y la Fórmula 1 informaron durante la noche del sábado que esta empezará a la hora 14 de Uruguay y no a las 17 como estaba previsto.

El comunicado de la Fórmula 1 y por dónde ver la carrera

"Tras las conversaciones entre la FIA, la Fórmula 1 y el promotor de Miami, se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13 hora local debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias por la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera", inicia el escrito de la categoría reina del automovilismo mundial.

Y continúa: "Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal".

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Con esta medida, la Fórmula 1 no solo evitaría las horas más fuertes de lluvia -al mediodía también llovería, pero menos-, sino que podría esquivar el protocolo de tormenta de Estados Unidos, que establece la suspensión de todo evento al aire libre cuando cae un rayo en un radio de 8 millas del lugar, no pudiendo reanudarse hasta que haya transcurrido media hora desde el último rayo.

La carrera podrá verse a través de ESPN y en streaming en Disney +.

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