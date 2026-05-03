Mirá por qué el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 de hoy se adelantó tres horas y por dónde verlo

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que se desarrollará este domingo fue adelantado en tres horas por parte de la organización debido al mal tiempo reinante.

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Las lluvias y tormentas eléctricas previstas para el horario original de la carrera fueron tema de conversación durante toda la semana, y finalmente la organización de la carrera y la Fórmula 1 informaron durante la noche del sábado que esta empezará a la hora 14 de Uruguay y no a las 17 como estaba previsto.

El comunicado de la Fórmula 1 y por dónde ver la carrera "Tras las conversaciones entre la FIA, la Fórmula 1 y el promotor de Miami, se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13 hora local debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias por la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera", inicia el escrito de la categoría reina del automovilismo mundial.

Y continúa: "Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal".