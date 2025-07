En riesgo el comienzo del Torneo Clausura este viernes por un reclamo de la Mutual de Futbolistas; mirá lo que pide y el plazo que fijó

Este pedido surgió tras lo ocurrido en el partido de Segunda entre Cerrito y Uruguay Montevideo , el 12 de julio en el Parque Palermo, donde dos jugadores del primer equipo sufrieron golpes en la cabeza y tuvieron que ser asistidos afuera del escenario debido a que no había ambulancia, la que llegó minutos después.

CLÁSICO La Mesa Ejecutiva de Primera división confirmó este martes la fijación del clásico entre Peñarol vs Nacional por la segunda fecha del Torneo Clausura

"Luego de lo que sucedió en el Palermo, algo que nos dejó muy preocupados. Nadie sabía cómo actuar", señaló.

"No están dadas las garantías"

La MUFP se fijó como plazo para que se les dé una solución este jueves a la hora 14:00, un día antes del comienzo del Torneo Clausura que tiene su primer partido el viernes entre Peñarol y Progreso a la hora 20:00 en el Campeón del Siglo.

"Sucedió en las dos fechas posteriores en la B, y ahora al empezar la A nos dicen que las ambulancias para los partidos no van a estar porque no es viable", dijo Scotti. "Eso fue lo que trasladamos a la asamblea de futbolistas. No están dadas las garantías y nos dimos plazo hasta el jueves a las 14 horas", agregó, considerando que el reclamo "es solucionable".

El directivo recordó que hay un acuerdo que está vigente desde 2017, en el que se establece "la cobertura de emergencia médica y urgencia, de un protocolo con la sanidad de los clubes para coordinar acciones en casos de emergencia y urgencia, y de un centro de capacitación para que los funcionarios de los clubes reciban cursos de soporte vital básico y primeros auxilios".

20250421 Diego Scotti, presidente de la Mutual de Futbolistas.jpeg Diego Scotti Foto: Leonardo Carreño

Antes de elevar el reclamo este lunes, la MUFP participó la semana de una reunión con la emergencia móvil SUAT, que brinda cobertura en los partidos, la que se realizó en la Asociación Uruguaya de Fútbol con miembros del Comité Ejecutivo y de las mesas de Primera y Segunda División

“Ellos nos manifestaron sus puntos de vista", dijo Scotti. "No sé cuántos cursos se han hecho para médicos y personas que estamos en el fútbol, pero el protocolo deberíamos saberlo hasta los jugadores”, expresó.

En ese sentido, el presidente de la MUFP comentó lo ocurrido en el Parque Palermo en el partido Cerrito vs Uruguay Montevideo. "Todos estuvimos de acuerdo en que no hubo un protocolo, y esto está desde 2017", señaló.

"Quedó demostrado que no hay un protocolo claro. Lo venimos exigiendo porque han sucedido en otros escenarios situaciones en las que no se actuó bien”, dijo Scotti, quien expresó que en el "fútbol profesional” es necesario que “haya una ambulancia presente” en los partidos.