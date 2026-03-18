5 de Oro: resultados del miércoles 18 de marzo EN VIVO

Este miércoles 18 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 50.000.000 , lo que equivale a casi U$S 1.300.000.

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El Pozo de Oro sorteaba $ 37.887.018 y resultó vacante , en cambio el Pozo de Plata ponía en juego $ 782.841 y tuvo un acierto que se llevó este total.

El Pozo Revancha ponía en juego $ 12.257.135 y también tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 07 de Paysandú .

Resultados del 5 de Oro de este domingo: un acierto en el de Plata y dos pozos vacantes

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 50 millones de pesos

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 18/03/2026

Resultados del Pozo de Oro

26

38

09

08

03

Bolilla extra: 10

Resultados del Pozo Revancha

19

13

34

25

21

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.