5 de Oro: resultados del miércoles 18 de marzo EN VIVO

Este miércoles 18 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 50.000.000, lo que equivale a casi U$S 1.300.000.
El Pozo de Oro sorteaba $ 37.887.018 y resultó vacante, en cambio el Pozo de Plata ponía en juego $ 782.841 y tuvo un acierto que se llevó este total.
El Pozo Revancha ponía en juego $ 12.257.135 y también tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 07 de Paysandú.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 18/03/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 26
- 38
- 09
- 08
- 03
- Bolilla extra: 10
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.