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5 de Oro: resultados del miércoles 18 de marzo EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

18 de marzo de 2026 22:33 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 18 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 50.000.000, lo que equivale a casi U$S 1.300.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 37.887.018 y resultó vacante, en cambio el Pozo de Plata ponía en juego $ 782.841 y tuvo un acierto que se llevó este total.

El Pozo Revancha ponía en juego $ 12.257.135 y también tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 07 de Paysandú.

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El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 18/03/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 26
  • 38
  • 09
  • 08
  • 03
  • Bolilla extra: 10

Resultados del Pozo Revancha

  • 19
  • 13
  • 34
  • 25
  • 21

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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