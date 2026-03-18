Clarence Seedorf recordó a Federico Valverde cuando lo dirigió en Deportivo La Coruña y le brotaron los elogios

Federico Valverde continúa siendo figura trascendente de Real Madrid en un gran presente, y colaboró con su talento para que su equipo doblegara en los dos partidos a Manchester City para clasificar a los cuartos de final de la Champions League.

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Este martes, el equipo español no fue tan superiores como en el 3-0 de la ida -con tres golazos del uruguayo-, pero supo llevarse la victoria desde Inglaterra.

Cabe recordar que el pasado miércoles, en la ida y con los goles de Valverde, los merengues prácticamente habían asegurado su boleto a la siguiente ronda.

Valverde recibió elogios y alguna crítica luego de la revancha en Manchester en la que vencieron 2-1 en la hora.

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Los elogios de Seedorf a Valverde

Federico Valverde recibió a su vez elogios luego del encuentro en Inglaterra.

El encargado de hablar de él fue el exfutbolista holandés Clarence Seedorf, quien trabaja actualmente como comentarista de Amazon Prime Sport.

Seedorf y Allegri, a quien sustituirá en Milan Seedorf y Allegri, a quien sustituirá en Milan

Con el uruguayo, coincidió como entrenador, en Deportivo La Coruña, cuando Real Madrid se lo cedió a préstamo.

“Cuando llegué al Deportivo estaba Valverde. No sabía quién era, pero a los 10 minutos del primer entrenamiento le dije a mi asistente que le apuntara en el equipo titular. Sabía que iba a jugar con él y 10 más. Ya se le veía la calidad que tenía y hasta dónde podía llegar. No tenía el nivel que tiene ahora, pero se veía su potencial. Estoy muy orgulloso de él”, sentenció Seedorf, según informó el diario AS de España.