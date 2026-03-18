Clarence Seedorf recordó a Federico Valverde cuando lo dirigió en Deportivo La Coruña y le brotaron los elogios
El notable exfutbolista holandés, lo tuvo en el conjunto gallego cuando el uruguayo llegó a Real Madrid y este lo cedió a préstamo
18 de marzo de 2026 17:08 hs
Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros
FOTO: AFP
Federico Valverde continúa siendo figura trascendente de Real Madrid en un gran presente, y colaboró con su talento para que su equipo doblegara en los dos partidos a Manchester City para clasificar a los cuartos de final de la Champions League.
Federico Valverde recibió a su vez elogios luego del encuentro en Inglaterra.
El encargado de hablar de él fue el exfutbolista holandés Clarence Seedorf, quien trabaja actualmente como comentarista de Amazon Prime Sport.
Con el uruguayo, coincidió como entrenador, en Deportivo La Coruña, cuando Real Madrid se lo cedió a préstamo.
“Cuando llegué al Deportivo estaba Valverde. No sabía quién era, pero a los 10 minutos del primer entrenamiento le dije a mi asistente que le apuntara en el equipo titular. Sabía que iba a jugar con él y 10 más. Ya se le veía la calidad que tenía y hasta dónde podía llegar. No tenía el nivel que tiene ahora, pero se veía su potencial. Estoy muy orgulloso de él”, sentenció Seedorf, según informó el diario AS de España.