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Clarence Seedorf recordó a Federico Valverde cuando lo dirigió en Deportivo La Coruña y le brotaron los elogios

El notable exfutbolista holandés, lo tuvo en el conjunto gallego cuando el uruguayo llegó a Real Madrid y este lo cedió a préstamo

18 de marzo de 2026 17:08 hs
Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros

Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros

FOTO: AFP

Federico Valverde continúa siendo figura trascendente de Real Madrid en un gran presente, y colaboró con su talento para que su equipo doblegara en los dos partidos a Manchester City para clasificar a los cuartos de final de la Champions League.

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Los elogios de Seedorf a Valverde

Federico Valverde recibió a su vez elogios luego del encuentro en Inglaterra.

El encargado de hablar de él fue el exfutbolista holandés Clarence Seedorf, quien trabaja actualmente como comentarista de Amazon Prime Sport.

Seedorf y Allegri, a quien sustituirá en Milan
Seedorf y Allegri, a quien sustituirá en Milan
Seedorf y Allegri, a quien sustituirá en Milan

Con el uruguayo, coincidió como entrenador, en Deportivo La Coruña, cuando Real Madrid se lo cedió a préstamo.

“Cuando llegué al Deportivo estaba Valverde. No sabía quién era, pero a los 10 minutos del primer entrenamiento le dije a mi asistente que le apuntara en el equipo titular. Sabía que iba a jugar con él y 10 más. Ya se le veía la calidad que tenía y hasta dónde podía llegar. No tenía el nivel que tiene ahora, pero se veía su potencial. Estoy muy orgulloso de él”, sentenció Seedorf, según informó el diario AS de España.

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