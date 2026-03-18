Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de Argentina para el amistoso previo al Mundial 2026, con un ex Peñarol presente

Lionel Scaloni publicó la última convocatoria de la selección Argentina previa al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá , de cara al amistoso que tendrá la Albiceleste ante Guatemala el próximo 31 de marzo , tras la suspensión de la Finalissima ante España por no acordar la sede para el encuentro.

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El entrenador de Argentina entregó la última lista de convocados previo al Mundial con dos sorpresas significantes en la lista: la primera es la de Tomás Palacios , defensor de Estudiantes de La Plata y Gabriel Rojas , el lateral izquierdo de Racing Club de Avellaneda con pasado en Peñarol .

Pensando en la lista definitiva de cara a la Copa del Mundo, se vieron nombres que ya fueron convocados y que hasta hoy estaba la incertidumbre de si tenían chances de estar en la cita mundialista: Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y José López (Palmeiras de Brasil).

Si bien no quiere decir que ya tienen su lugar asegurado en el Mundial, esta convocatoria es una especie de aviso de Lionel Scaloni. En cambio, en la lista no figuran Franco Mastantuono , de escasos minutos en Real Madrid, y el segundo goleador de la Ligue 1 Joaquín Panichelli (14 tantos).

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Otras ausencias significativas son la del defensor central Lisandro Martínez y el delantero Lautaro Martínez, pero en ambos casos se decidió preservarlos por distintas lesiones musculares que sufrieron en los últimos días pero que no los marginará de la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni comienza a pulir la lista para el Mundial 2026

Argentina debía disputar el viernes 27 de marzo la Finalíssima contra España en Qatar y días más tarde afrontaría un duelo preparatorio contra el seleccionado qatarí.

Sin embargo, el contexto geopolítico en Medio Oriente obligó a cancelar esa sede, y posteriormente las federaciones no lograron ponerse de acuerdo para encontrar un nuevo estadio.

Si bien hay una fecha FIFA programada para más adelante, concretamente entre el 1 y el 9 de junio, para ese entonces Scaloni ya deberá haber presentado la lista definitiva de 26 jugadores que defenderán el título mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni, entrenador de Argentina EFE

Si bien todavía la FIFA no oficializó este calendario de presentaciones, la prelista con un máximo de 35 convocados tendría como fecha de tope el lunes 11 de mayo.

De esta manera, la selección Argentina jugará el 31 de marzo en La Bombonera, estadio de Boca Juniors, el amistoso ante Guatemala en lo que será la última presentación ante su público, al igual que en la previa del último Mundial de Qatar 2022.

La lista definitiva de la selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).