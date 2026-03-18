"Ancelotti, ¿y yo?": la reacción de Neymar tras conocer que no fue convocado a la selección brasileña, y se aleja del Mundial 2026

El entrenador Carlo Ancelotti confirmó este lunes la lista de convocados de la selección brasileña para los amistosos contra Francia y Croacia , correspondientes a la fecha FIFA de marzo, y dentro de los nombres elegidos no está el de Neymar .

El histórico delantero del Santos era uno de los nombres que se esperaba en la lista del DT italiano. Su vuelta y su permanencia en el equipo de San Pablo tuvo como uno de sus principales objetivos ponerse a punto para llegar al Mundial 2026 , que sería su cuarto torneo con la canarinha.

La noticia no cayó bien al astro brasileño de 34 años , como mostró en su propio canal de YouTube (@NeymarJrReal).

La cuenta oficial del 10 publicó un video en el que muestra sus últimos días, llamado "Te mostraré todo (acceso completo" . En los primeros minutos, Neymar ya había adelantado que la nueva convocatoria de la selección era "diferente" para él , porque después de su primera citación siempre supo que "iba a estar" en todas las siguientes, pero en esta era "una incógnita".

La foto que subió Neymar junto a Christian Oliva, quien debutó con Santos, y juega el clásico ante Corinthians

Neymar empieza a despedirse del Mundial 2026: a falta de una sola convocatoria, Carlo Ancelotti no lo citó en Brasil para la fecha FIFA de marzo

"Obvio que es mi última copa. No sé si será mi último año con la selección, pero está llegando a su fin, y la gente tiene que saber eso", afirmó Ney, que agregó: "Puedo ayudar de alguna forma, yo conozco la calidad que tengo, el poder que tengo en el campo. Y obvio que quiero ir a la copa".

Luego, se lo muestra tras el partido del domingo contra Corinthians por el Brasileirao, que terminó en empate 1-1, diciendo en una entrevista televisiva que "si estuviera o no" convocado siempre va a "hinchar" por la canarinha.

Finalmente, el lunes Neymar siguió la convocatoria de Ancelotti en vivo a través de su celular, en la sala de masajes del centro de entrenamiento del Santos. Cuando terminó de escuchar los nombres de los delanteros y no escuchó el suyo, dijo entre risas frente a las cámaras de su canal: "Ancelotti, ¿y yo?".

"Salió la convocatoria de la selección. No fuimos convocados. Estoy triste obvio, pero es lo que dije ayer: estando o no siempre voy a alentar a la selección", dijo luego el ídolo brasileño, ya sin una sonrisa en el rostro.

Ney explicó que ahora deberá "seguir trabajando, mejorando en todo" para estar "preparado" en caso de tener una oportunidad en el combinado norteño. Ya en su auto, confesó: "Quedé triste ahora, pero para mí es una página pasada. Mañana tengo que dejar de estar triste. Tengo que trabajar, entrenar y jugar para que si hay una oportunidad de estar en Copa del Mundo yo esté preparado".

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¿Qué dijo Ancelotti sobre la no convocatoria de Neymar?

En la conferencia de prensa posterior al anuncio de la convocatoria, Ancelotti fue consultado sobre la no convocatoria de Neymar.

"Es una evaluación física, no técnica. Con el balón es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente. Para el cuerpo técnico y para mí, no está al 100% de su potencial; tiene que trabajar para alcanzarlo", respondió el italiano, que aclaró que esta opinión es compartida por todo el cuerpo técnico de la selección.

Al entrenador le preguntaron si Neymar tenía chances de ir al Mundial, y contestó que sí: "Neymar puede estar en el Mundial. Si alcanza el 100% durante el torneo, obviamente podrá estar allí".

"La lista final es otra historia. Tiene que seguir trabajando para mantenerse en buena condición física", sentenció el DT.