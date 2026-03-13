Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

La foto que subió Neymar junto a Christian Oliva, quien debutó con Santos, y juega el clásico ante Corinthians

El uruguayo tuvo un muy buen inicio en los minutos que estuvo en la cancha e igualaron tras ir perdiendo 2-0 como visitantes

13 de marzo 2026 - 13:36hs
Christian Oliva con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil

Christian Oliva con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil

Christian Oliva debutó el pasado martes con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil, y lo hizo por la quinta fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, en el empate de visita ante Mirassol 2-2.

De a poco el volante comenzó a meterse en el equipo que dirige el argentino Juan Pablo Vojvoda.

La foto de Neymar con Oliva

Christian Oliva ingresó el pasado martes en lo que fue su primer partido con Santos, sobre los 65 minutos.

Federico Valverde no se olvida de Peñarol
PEÑAROL

Federico Valverde y Sebastián Cristóforo ayudan a Peñarol para la operación de hombro de Nahuel Herrera

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre ya tiene a sus 11 titulares de Peñarol para enfrentar a Albion por el Torneo Apertura, con regresos muy importantes

Lo hizo por Willian Arao cuando perdían como visitantes 2-0.

Finalmente, el equipo de Santos igualó en la hora con dos goles de Barbosa.

Tras esa victoria, el plantel ya se prepara para enfrentar este domingo desde la hora 16 a Corinthians en uno de los grandes clásicos paulistas.

El crack del equipo, Neymar, subió una foto en las últimas horas de la práctica de Santos.

"El equipo campeón", escribió, y en esa fotografía aparecen algunos futbolistas, entre ellos, Christian Oliva.

Aquí se puede ver la foto:

SaveClip.App_650524499_18865494712045534_7681752405044004663_n
Neymar comparti&oacute; una foto del equipo "campe&oacute;n" de la pr&aacute;ctica de Santos en la que aparece el uruguayo ex Nacional, Christian Oliva

Neymar compartió una foto del equipo "campeón" de la práctica de Santos en la que aparece el uruguayo ex Nacional, Christian Oliva

Temas:

Christian Oliva Corinthians santos Neymar Brasileirao

Seguí leyendo

Las más leídas

Frank Fabra y Pablo Lago
TERCERA RONDA

Independiente Medellín 2-1 Juventud: el pedrense se despidió de la Copa Libertadores peleando hasta el final con una conmovedora entrega

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
URUGUAYOS

"No te sorprenda jugar el Mundial": los dos delanteros uruguayos que destacan en México, uno habitual de Bielsa y otro que podría ser una novedad en la celeste

Estadio Campeón del Siglo
PEÑAROL

La falta de tacto de Ruglio, la salida de Néstor Goncálvez que denunció "peso" de representantes en formativas y la versión del club: el jueves caliente de Peñarol en plena crisis de Nacional

Valverde en el once de Real Madrid, según Marca
URUGUAYOS

La espectacular tapa del diario Marca con Federico Valverde como protagonista para destacar el esfuerzo de Real Madrid ante el City

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos