La foto que subió Neymar junto a Christian Oliva, quien debutó con Santos, y juega el clásico ante Corinthians

Christian Oliva con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil

Christian Oliva debutó el pasado martes con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil, y lo hizo por la quinta fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, en el empate de visita ante Mirassol 2-2.

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El exfutbolista de Nacional, había sido presentado el pasado 28 de febrero, luego de que su nueva institución pagara adeudos con Arouca de Portugal que no lo dejaban firmar al uruguayo como nuevo futbolista.

De a poco el volante comenzó a meterse en el equipo que dirige el argentino Juan Pablo Vojvoda.

Christian Oliva ingresó el pasado martes en lo que fue su primer partido con Santos, sobre los 65 minutos.

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Lo hizo por Willian Arao cuando perdían como visitantes 2-0.

Finalmente, el equipo de Santos igualó en la hora con dos goles de Barbosa.

Tras esa victoria, el plantel ya se prepara para enfrentar este domingo desde la hora 16 a Corinthians en uno de los grandes clásicos paulistas.

El crack del equipo, Neymar, subió una foto en las últimas horas de la práctica de Santos.

"El equipo campeón", escribió, y en esa fotografía aparecen algunos futbolistas, entre ellos, Christian Oliva.

Aquí se puede ver la foto: