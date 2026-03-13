La foto que subió Neymar junto a Christian Oliva, quien debutó con Santos, y juega el clásico ante Corinthians
El uruguayo tuvo un muy buen inicio en los minutos que estuvo en la cancha e igualaron tras ir perdiendo 2-0 como visitantes
13 de marzo 2026 - 13:36hs
Christian Oliva con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil
Christian Oliva debutó el pasado martes con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil, y lo hizo por la quinta fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, en el empate de visita ante Mirassol 2-2.