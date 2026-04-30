El insulto de Hugo Rodallega tras ser sustituido por el uruguayo Pablo Repetto en Independiente Santa Fe, rival de Peñarol en la Copa Libertadores

Al histórico delantero colombiano Hugo Rodallega no le gustó nada ser sustituido por el entrenador uruguayo Pablo Repetto en Independiente Santa Fe , en el partido que perdieron por 2-1 ante Platense este miércoles por la Copa Libertadores.

A los 73 minutos, cuando los cafeteros perdían por 2-0, el DT sacó al artillero de 40 años, quien cuando dejaba la cancha miró hacia el banco de suplentes y lanzó una serie de insultos.

Luego, el uruguayo Franco Fagúndez logró el descuento que no le alcanzó a Santa Fe, que comparte grupo junto a Peñarol, que juega este jueves ante Corinthians en Brasil.

Lo que dijo Rodallega tras el partido

Luego del encuentro, Rodallega habló de su cambio y aclaró que no insultó a un entrenador y que sus palabras fueron de “frustración”.

“Yo salgo frustrado porque quiero jugar, quiero aportar, quiero sentirme importante. Es algo a lo que, digamos, estoy acostumbrado. Tengo una responsabilidad grandísima, sé lo que la gente puede llegar a esperar de mí y al ver que no conseguí tener al menos un cara a cara con el arco o patear al arco, eso a mí me frustra”.

“Pero se anda diciendo por ahí que yo salí enojado con el cuerpo técnico. No, no es así, es frustración personal. Para mí”, dijo.

Histórico triunfo de Platense

Platense logró el primer triunfo de su historia como local en Copa Libertadores al vencer este jueves por 2-1 al Independiente Santa Fe, en la tercera jornada del Grupo E.

Santa Fe's Uruguayan head coach Pablo Repetto looks on ahead of the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Platense and Colombia's Independiente Santa Fe at the Ciudad de Vicente Lopez stadium in Vicente Lopez, Buenos Aires provi Pablo Repetto, DT de Santa Fe, en el partido ante Platense en Vicente López Foto: AFP

En un juego disputado en un colmado estadio Ciudad De Vicente López, Platense se impuso con los goles de Tomás Nasif (m.57) y Mateo Mendía (m.63), mientras Franco Fagúndez (m.93) descontó para el club colombiano.

Tras esta victoria y la conseguida como visitante en la jornada anterior, en Montevideo ante Peñarol, el Calamar escaló a la cima de la clasificación con 6 puntos junto con Corinthians, que este jueves recibirá al carbonero uruguayo, que cierra la tabla con un punto junto a Independiente Santa Fe.

En su primera participación internacional en Copa Libertadores, Platense fue mejor que su rival en los primeros minutos con Guido Mainero, Kevin Retamar y Franco Zapiola como ejes en el mediocampo.

En el minuto 17 llegó una jugada que podría haber condicionado el partido porque Iván Gómez fue expulsado por un golpe en el rostro de Hugo Rodallega, pero luego de la revisión del VAR se cambió por tarjeta amarilla.

En la recta final de esta primera etapa, el Calamar tuvo tres opciones claras: dos golpes de cabeza de Nicolás Retamar atajados por Andrés Mosquera y un disparo de Franco Zapiola que fue despejado por el portero.

En el segundo tiempo, Platense abrió el marcador en el 57 con un cabezazo cruzado de Tomás Nasif tras un centro de Guido Mainero. Y apenas seis minutos después Mateo Mendía repitió la fórmula tras otro gran envió de Mainero para darle tranquilidad al local.

El técnico Pablo Repetto rotó el banquillo del Cardenal y con más empuje que fútbol fue en busca del empate que llegó en el minuto 94 cuando Franco Fagúndez capitalizó un rebote en el área y logró batir a Matías Borgogno.

En la próxima semana, por la cuarta fecha del Grupo E, Platense recibirá a Peñarol en Buenos Aires, mientras Santa Fe será anfitrión de Corinthians.

Ficha técnica:

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez (m.46, Martín Barrios); Guido Mainero (m.87, Bautista Merlini), Kevin Retamar (m.82, Santiago Dalmasso), Franco Zapiola (m.87, Celías Ingenthron); Tomás Nasif (m.76, Gonzalo Lencina). Entrenador: Walter Zunino.

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno (m.46, Juan Quintero), Christian Mafla; Daniel Torres (89. Alexis Zapata), Franco Fagúndez, Kilian Toscano (m.75, Jhojan Torres); Luis Palacios (m.70, Jades Obrian), Hugo Rodallega (m.75, Nahuel Bustos), Omar Fernández. Entrenador: Pablo Repetto.

Goles: 1-0, m.57: Tomás Nasif. 2-0, m.63: Mateo Mendía. 2-1, m.94: Franco Fagúndez.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera amonestó a Víctor Cuesta, Iván Gómez, Kilian Toscano, Luis Palacios y Daniel Torres.

Incidencias: Partido por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Ciudad De Vicente López, de Buenos Aires.

Con base en EFE