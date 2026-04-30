Liverpool cruzó al vice de Nacional Flavio Perchman por decir que el negriazul es "una SAD camuflada": "Es una afirmación gravemente irresponsable"

Liverpool emitió un comunicado en el que criticó duramente al vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , por decir que el club de Belvedere "en los hechos es una SAD (sociedad anónima deportiva) camuflada".

Este miércoles, en la previa del partido entre Universitario y Nacional por la Copa Libertadores, Perchman dijo en una entrevista con El Espectador Deportes que "Liverpool es una asociación civil pero en los hechos es una SAD camuflada , y no tiene nada de malo". "(José Luis) Palma llevó a Liverpool a lugares donde nunca hubieran pensado estar y les va a construir un estadio. Pero funciona como una SAD" , afirmó el vice tricolor.

En la mañana de este jueves Liverpool salió al cruce de Perchman con un comunicado en el que marcó que decir que Liverpool es una SAD camuflada es "una afirmación objetivamente falsa", un "error jurídico elemental" y "una manifestación gravemente irresponsable".

El negriazul remarcó que desde su fundación en 1915 es "una asociación civil sin fines de lucro, sometida al marco legal uruguayo" , cuyos dirigentes "son hinchas totalmente honorarios", que además "no distribuye utilidades y actúa con total y absoluta transparencia institucional" . "No existe interpretación posible que se permita sostener lo contrario sin incurrir en desinformación o absoluta mala fe", agregó.

José Luis Palma le dio la bienvenida a Jorge Fossati en Liverpool, quien ya comenzó a trabajar y cambia la tendencia del club con sus DTs

Desde la institución marcaron que la comparación con una SAD "no es neutra", ya que implica "suponer la existencia de fines lucrativos y/o beneficios económicos personales entre sus dirigentes".

20250504 José Luis Palma Juventud Liverpool Torneo Apertura 2025 Foto Inés Guimaraens (5).jpeg José Luis Palma, presidente de Liverpool Foto: Inés Guimaraens

En ese punto también apuntaron contra el periodismo, ya que entienden que distintos trabajadores de la prensa han "sostenido reiteradamente" declaraciones similares a las de Perchman. "Ello implica que no realizan un mínimo análisis jurídico, sin verificación alguna, y sin ponderar el daño institucional que generan. El periodismo responsable exige rigor técnico y no confundir a la población con declaraciones falsas", añadieron.

Liverpool remarcó que "como asociación civil" demostró que "se puede crecer institucionalmente sin tener fines de lucro", invertir "en infraestructura de primer nivel", formar juveniles "con estándares profesionales" y "competir y obtener resultados deportivos".

"Resulta absurdo comparar a Liverpool con una SAD por generar y administrar sus recursos de manera eficiente", se lee en el comunicado, que aclara que para ser una sociedad anónima hay que tener una "actividad lucrativa", mientras que el club "no tiene fines de lucro, no distribuye utilidades, no tiene accionistas". "Confundir o tergiversar- estos conceptos básicos, resulta inaceptable en quienes ocupan cargos de responsabilidad o espacios de comunicación pública", agregaron.

"Liverpool rechaza enfáticamente que se desacredite su modelo institucional ni su gestión mediante reiteradas afirmaciones infundadas", sentenció el club, que enfatizó que "seguirá demostrando con hechos, que el crecimiento, la inversión y el éxito deportivo son perfectamente compatibles con la naturaleza jurídica de una asociación civil sin fines de lucro".