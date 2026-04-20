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Flavio Perchman rompió el llamado a silencio de Nacional, habló de los penales "justitos" ante Liverpool y explicó por qué, contrario a Jorge Bava, da por perdido el Apertura

Con respecto al partido y el juego de Nacional, Flavio Perchman comentó que en “el segundo tiempo mejoró mucho”

20 de abril de 2026 9:03 hs
Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football.
Joaquín Ormando

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, habló este domingo a la noche a la salida del Estadio Centenario, donde los tricolores le ganaron por 3-1 a Liverpool por la 12ª fecha del Torneo Apertura.

20260419 Nacional saludo Liverpool Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (1)
Saludo de Nacional

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“Penales medio todos justitos me parecieron, pero parece que fueron, en general, pero fueron penales chicos”, comentó.

Con respecto al partido y el juego de Nacional, comentó que en “el segundo tiempo mejoró mucho”. “La verdad que tuvimos mucho más intensos, más punzantes y terminamos bien, la verdad que ganamos con claridad, pero Liverpool fue un partido intenso, pero claro, la expulsión de Rabuñal también los mermó a ellos”.

“El Apertura está perdido”

Perchman consideró que el Torneo Apertura ya está perdido para Nacional a falta de las últimas tres fechas.

“Nosotros veníamos de perder dos partidos por el campeonato, hoy era un partido difícil y complicado, por suerte ganamos”, señaló.

“Son puntos que nosotros ya sabemos que el Apertura está perdido y tenemos que seguir pensando en lo que falta del año en la Tabla Anual y enfocarnos en la Copa (Libertadores)”, comentó.

20260419 Maximiliano Gómez Liverpool Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (9)
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Ante la consulta de si ya daba como un hecho que no tenían chances en el Apertura, explicó su postura: “Nos llevan 8 puntos y faltan 9. Mientras estemos en carrera vamos a seguir luchando, pero tendría que perder los tres partidos Racing para tener alguna chance y aparte tenemos arriba a Peñarol y arriba a Maldonado”.

“Parece muy difícil que tengamos alguna chance. Hasta el partido con Maldonado (derrota 4-2 en la pasada fecha) Hasta el partido con Central (derrota 1-0 en la fecha 10) te diría que podríamos pelear. Ahora, me parece que no”, comentó.

Lo que dijo Bava sobre el Apertura

El DT de Nacional, Jorge Bava, habló este domingo en conferencia de prensa tras el triunfo y en un momento un periodista le comentó: "El Apertura ya fue", para luego afirmarle: "Ahora hay que pensar en la Anual".

20260419 Jorge Bava y José Luis Palma Nacional Liverpool Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (17)
Jorge Bava y José Luis Palma

Jorge Bava y José Luis Palma

Bava respondió a la afirmación con una pregunta terminando de invertir los roles entrevistador-entrevistado: "¿Por qué ya fue?" "Vamo' a ganar y vemos después; vamo' a ganar y vemos".

Las posiciones del Torneo Apertura:

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