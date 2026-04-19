Jorge Bava: la razón por la que no jugó Maximiliano Silvera y la molestia que le generó cuando le dijeron que para Nacional el Torneo Apertura ya está perdido

El entrenador de Nacional , Jorge Bava, analizó el revitalizante triunfo de su equipo ante Liverpool por la fecha 12 del Torneo Apertura. Además, el DT reveló por qué no estuvo a la orden Maximiliano Silvera quien no integró el banco de suplentes y también dejó en claro que el tricolor no tiró la toalla en la pelea por el título.

"En la Copa Libertadores tuvimos muy buenos 10-15 minutos del primer tiempo, sabíamos que si no podíamos abrirlo ellos (Deportes Tolima) son un equipo que manejan muy bien la pelota, tienen muy buena posesión y quizás nos faltó más profundidad para tener todas las chances que tuvimos en el segundo tiempo, pero no nos patearon al arco. Hoy hicimos un primer tiempo malo porque no contuvimos, no jugamos, no creamos. En el segundo tiempo el equipo entró con otra postura", analizó.

"Pedí cambIar rotundamente porque no jugamos, no presionamos, el rival jugaba cómodo y más allá del cambio táctico, los jugadores entraron con otra predisposición, ya desde el primer minuto se vio generando no solo situaciones sino presionando arriba, generando tiros de esquina y eso nos hizo crecer, no solo en los posicionamientos sino también con pelota que en el primer tiempo fue muy escaso", manifestó.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el triunfo de Nacional contra Liverpool y a falta del partido de Peñarol del lunes

"Teníamos la ansiedad de liquidarlo, era la idea, pero a veces nos equivocamos al dar el pase de gol rápido, era cuestión de tener un poco más de pelota para generar que ellos saltaran a marcar y se generara el espacio atrás. Cuando empezamos a tocar estuvimos más cómodos porque si bien el trámite era favorable, el resultado era un solo gol y no nos teníamos que descuidar", sostuvo sobre lo que fue el cierre del partido donde Nacional lo liquidó con un golazo de Tomás Verón Lupi.

"El Apertura ya fue", comenzó a decirle un periodista para luego afirmarle: "Ahora hay que pensar en la Anual". Bava respondió a la afirmación con una pregunta terminando de invertir los roles entrevistador-entrevistado: "¿Por qué ya fue?" "Vamo' a ganar y vemos después; vamo' a ganar y vemos".

Consultado sobre el rol de Baltasar Barcia como lateral derecho, Bava dijo: "Me gustó el partido que hizo el otro día y más teniendo en cuenta que tenía rivales muy rápidos y con mucho duelo, les ganó los duelos. Quisimos probar el riesgo de poner un extremo de lateral y a veces los duelos defensivos los tiene y que se pudiera complementar en ataque. Quizás hoy el juego nuestro no hizo que se luciera a la hora de subir, fueron muy pocas veces, tratamos de cambiar jugando en la posición habitual en el segundo tiempo. Creo que el trámite del partido en el primer tiempo hizo que de repente no pudiera desdoblarse".

Cuando le preguntaron por los minutos de los juveniles Agustín Dos Santos y Pavel Núñez, el entrenador respondió: "Contento por ellos, el otro día tuvieron su debut en Copa Libertadores, hoy le tocó a Pavel jugar como titular y a Dos Santos, luego ingresó Luciano (González), son chicos que vienen trabajando bien y siempre es reconfortante que chicos de la casa puedan jugar".

"Estamos esperanzados de que no recaiga nadie y recuperar a los que están lesionados que todos ya están mucho más cerca, sin arriesgar a nadie. Ahora viene una seguidilla importante y va a ser fundamental recuperarnos, vamos a precisar de todos. Después de Danubio viene una seguidilla y con viajes, vamos a necesitarlos", dijo.

Fue ahí que le preguntaron por la ausencia de Maximiliano Silvera, quien sufrió un desgarro, volvió a las canchas pero en esta ocasión quedó afuera del banco de suplentes pese a haber sido convocado. "Maxi está bien, simplemente fue una sobrecarga normal, pero debido a que era en la misma zona, tratamos de no arriesgarlo. Los estudios salieron bien, no hay preocupación, pero decidí que no estuviese el día de hoy para minimizar los riesgos".

"No hemos tenido semanas largas, ahora tenemos una de seis días porque jugamos domingo-sábado, tenemos que tratar de aprovecharla para trabajar en conceptos, cosa que no hemos podido, y seguir creciendo como equipo", concluyó.

El próximo partido de Nacional

Nacional jugará el sábado 25 de abril, a la hora 19.00, contra Danubio en el Gran Parque Central.