Los goles de Nacional contra Liverpool y el análisis de los tres penales que cobró Esteban Ostojich

Nacional derrotó 3-1 a Liverpool en el Estadio Centenario por la fecha 12 del Torneo Apertura. Si bien el tricolor está lejos de la cima, donde Racing es puntero, el equipo de Jorge Bava intenta sumar para la Tabla Anual.
El partido tuvo tres penales cobrados por Esteban Ostojich.
Maximiliano Gómez anotó por esa vía el primero.
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Empató, también de penal, Ruben Bentancourt, tras penal de Lucas Rodríguez sobre Ezequiel Olivera.
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El 2-1 llegó tras otro penal anotado por Gómez, tras falta de Kevin Amaro sobre Pavel Núñez.
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El último gol del partido fue una joyita de Tomás Verón Lupi, tras pase de Nicolás Rodríguez y exquisita definición de zurda.
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El análisis de los penales de Esteban Ostojich
Mirá en este video los dos primeros penales.
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Los tres penales son sancionables y esto hace que Ostojich tenga buena nota tras el partido.
El primero deja la duda de la existencia de una falta previa de Pavel Núñez sobre Santiago Strasorier. Sin embargo, no existió falta sino disputa del balón. Ahora, lo que ese contacto generó fue una desestabilización del argentino que tocó la pelota con el brazo abierto.
Como argumentos para cobrar penal está el hecho de que el brazo está bien separado del cuerpo y que de no haberlo impactado, el delantero de Nacional tenía espacio para jugar la pelota e intentar convertir.
Como argumento para no cobrarlo está el hecho de que la ampliación del radio defensivo y el juzgamiento de la naturalidad o antinaturalidad del movimiento del brazo no debería estar condicionado por un forcejeo con un rival. Si bien no hay falta de ataque, esa mano responde a una mecánica de movimiento normal de alguien que es cargado de atrás y se desacomoda naturalmente.
El segundo penal fue por un toque muy leve de Lucas Rodríguez a Olivera, el mejor de Liverpool.
Es un penal que está muy a tono con los que se están cobrando en este Torneo Apertura.
El sábado hubo uno muy similar cobrado por Gustavo Tejera y que fue clave en el triunfo de Progreso sobre Wanderers.
Son toques donde el defensor intenta jugar el balón pero claramente no llega a tiempo y donde hay contacto con el delantero.
Sin embargo, son toques leves, que no llegan ni a ser golpes, y cuya intensidad no es suficiente para derribar a un deportista físicamente preparado para el alto rendimiento.
De todos modos se están cobrando cuando se viene de salir de un 2025 donde el propio Tejera no cobró un penal de Diego Romero sobre Leonardo Fernández en la final del certamen con una intensidad mayor a estos últimos ejemplos.
En aquella ocasión se justificó diciendo que para cobrar un penal se necesitaba "más intensidad" y que no haya exageración.
Ahora se dio una brusca marcha atrás y con mucha menos intensidad y mayores exageración se están cobrando penales fecha tras fecha y lo que esto está logrando redoblar es la intención de todos los delanteros de buscar tirarse ante cada contacto mínimo.
Además, el desconcierto que se genera sobre jugadores, entrenadores e hinchas es notorio.
Posteriormente, el penal de Amaro sobre Núñez fue el más cobrable de los tres, aunque Ostojich no lo advirtió en tiempo real y tuvo que intervenir el VAR.
Amaro fue a despejar de volea una pelota llovida y en esos casos el jugador pierde referencia del nivel del campo al elevar la mirada. Cuando fue a patear primero impactó parcialmente a Núñez. En ese caso sí hubo intensidad en el contacto.