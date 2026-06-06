Jorge Bava valoró el "carácter" de Nacional para vencer a Juventud, apuntó contra las críticas sobre la "entrega" y se cruzó con un periodista

El entrenador de Nacional , Jorge Bava , valoró el carácter de su equipo para vencer 2-1 a Juventud de Las Piedras este sábado en el Gran Parque Central , por la cuarta fecha del Torneo Intermedio , aunque reconoció que "no va a cambiar el semestre irregular" que tuvo el Tricolor.

En la conferencia de prensa realizada tras el partido, Bava destacó la importancia de llevarse una victoria este sábado. "Lograr en el día de hoy el objetivo que era ganar, creo que eso se logró, con un partido muy accidentado , pero el equipo mostró muestras de carácter para sacar el partido adelante", expresó el DT, que reconoció que el equipo tiene "mucho que mejorar" en los próximos meses .

El técnico indicó que encararon este encuentro con "muchas bajas", como la de Maximiliano Gómez a último momento y la de Sebastián Coates por acumulación de amarillas, pero remarcó el "carácter" de su equipo para llevarse el encuentro .

"Siempre que se gana de esta manera, tenemos en Uruguay esa manera de disfrutar este tipo de victorias cuando tenés todo adverso, y siempre nos reconforta ", agregó.

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En ese sentido, Bava negó que en partidos anteriores "no hubiese habido muestras de carácter". "Los partidos no fueron buenos y me hago responsable", continuó, y puntualizó que "hoy el equipo se comportó bien, fue inteligente, y pudo dar vuelta un partido muy difícil".

Tras ello, el entrenador tricolor enfatizó que en su opinión "nunca hubo falta de entrega" y apuntó contra las críticas en ese sentido: "Cuando hacés los diagnósticos es fácil decir no corre. Por arte de magia lo das vuelta y estás bien. Los análisis tienen que ser un poquito más profundos, o yo hago análisis más profundos. El fútbol está lleno de imponderables".

Por otra parte, el técnico reconoció que le "preocupa" la cantidad de tarjetas rojas que recibió el Bolso en el primer semestre, luego de que Tomás Viera se fuera expulsado este sábado.

"En el fútbol de hoy jugar con uno menos es dar mucha ventaja. Hay que trabajar en eso, de lo que respecta a nosotros. Amarillas hay que cuidarlas mucho, viene la roja y te limita. Hicimos dos cambios por amarilla para el segundo tiempo y terminamos con un tercero expulsado. Es algo que tenemos que mejorar porque damos mucha ventaja", sentenció.

Las charlas pendientes con los jugadores antes del mercado de pases y un cruce con un periodista

Bava reconoció que tendrá charlas con los jugadores "de inmediato" y le comunicará "a quien se le tenga que comunicar" una posible salida del club, antes de un mercado de pases que promete ser muy movido para Nacional, con varios futbolistas a los que se les buscará un nuevo destino y otros tantos que se quiere que lleguen al club.

"Hay algo que me enorgullece es mi honestidad, y ser discreto con el jugador. Voy a hablar con los jugadores y después se enterarán. Ese invicto no lo voy a perder", expresó luego, y marcó que debe ser "serio" cuando hace el análisis de quien debe seguir o no, algo en lo que viene "trabajando" y ha sido "muy cauto".

Tras ello, un periodista le preguntó qué le parecían los rumores que habían salido en los últimos días de que ya se le había comunicado a Gonzalo Carneiro que no iba a ser tenido en cuenta, y afirmó que estos salieron de "adentro" de Nacional, en específico de dirigentes.

Bava no reaccionó bien a la pregunta, y comenzó a preguntarle al periodista "qué dirigentes, qué gente" había esparcido rumores. El reportero se negó a revelar su fuente, y el DT le respondió: "Es fácil tirarme una piedra, vamos a ser serios. Viven de esto, yo vivo de otras cosas. Acusémonos".

Después el DT negó haber escuchado rumores sobre ese tema, y aseguró que él no reveló ningún rumor interno. "De mi no va a salir, voy a cuidar a los jugadores que son el pilar de este deporte. Queremos hacer una buena pretemporada. No va a cambiar el semestre irregular que tuvimos la victoria de hoy, pero hay que trabajar para que el equipo sea el que todos queremos", concluyó.