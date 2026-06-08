Bomberos alertó que más del 90% de los incendios en invierno son causados por errores humanos

Tras las recientes muertes en incendios, la Dirección Nacional de Bomberos advirtió que el riesgo de incendios domésticos "aumenta de forma exponencial" con la llegada de los primeros fríos y recordó la importancia de extremar los cuidados en el uso de sistemas de calefacción.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En diálogo con Telenoche (Canal 4), el vocero de la institución, Sebastián Camejo, señaló que más del 90% de los incendios registrados durante la temporada invernal tienen origen en "factores humanos" .

De acuerdo con el funcionario, estas situaciones se vinculan a imprudencias y casos de "negligencia o descuido" .

Medio millón de contenedores domiciliarios, veredas financiadas y préstamo de US$ 260 millones: el plan de Bergara para transformar Montevideo

Imputaron a un hombre de 31 años por un homicidio en Barros Blancos: el cuerpo de la víctima había sido encontrado en un incendio

Camejo además indicó que las principales causas de los incendios están relacionadas con la incorrecta utilización de estufas a leña, a gas o eléctricas .

Entre las recomendaciones, destacó la necesidad de realizar el mantenimiento periódico de los sistemas de calefacción, especialmente en el caso de las chimeneas.

El vocero recordó la importancia del denominado "deshollinamiento" de los ductos para evitar la acumulación de residuos inflamables.

Según explicó, la combinación de hollín acumulado y el uso de leña verde puede generar llamas dentro de los conductos y favorecer la propagación del fuego hacia techos o cielorrasos livianos.

Hasta antes del último fin de semana, Bomberos registraba diez fallecimientos vinculados a incendios.

Sin embargo, en las últimas horas se sumaron dos nuevas víctimas fatales, una en Montevideo y otra en Paysandú.

Uno de los casos ocurrió en el barrio Municipal, en la zona de Casavalle, donde un incendio provocó pérdidas totales en una vivienda.

Como consecuencia del siniestro, falleció un joven de 24 años que había sufrido graves quemaduras. En el mismo episodio resultó herida una mujer de 53 años, también con quemaduras de entidad.

Además, una joven de 25 años y tres menores de 3, 4 y 16 años recibieron asistencia médica por inhalación de humo.

El segundo fallecimiento se registró en la ciudad de Guichón, departamento de Paysandú. Según informó El Telégrafo y confirmó El Observador en base a un comunicado de la Jefatura de Policía local, un hombre de 79 años murió este domingo durante un incendio ocurrido en una vivienda ubicada en la ciudad de Guichón.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de tercer turno de Paysandú junto a personal de Bomberos.