"Cosas mejores están por venir": el mensaje de Luciano Boggio, tras un nuevo gol en Nacional y con su autocrítica del primer semestre del año

Luciano Boggio, el volante de Nacional, se manifestó en sus redes sociales tras el cierre del primer semestre del año luego del partido ante Juventud de Las Piedras del pasado sábado, en el que marcó el gol del 2-1 para el triunfo de los albos en el Gran Parque Central.
El mediocampista volvió a marcar y fue el encargado de cerrar la remontada, luego del gol de Emiliano Ancheta para el empate parcial.
El festejo de Luciano Boggio ante Juventud
El festejo de Luciano Boggio ante Juventud
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Este domingo, luego de un sábado intenso en Nacional con el anuncio del entrenador Jorge Bava a los futbolistas que no seguirán en el segundo semestre, Boggio se manifestó en sus redes con un mensaje.
“El semestre sin dudas no salió como queríamos, pero lo importante es que siempre estuvimos juntos”, dijo el volante.
El festejo de Luciano Boggio ante Juventud
El festejo de Luciano Boggio ante Juventud
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
“Aprender de todo y darle para adelante que cosas mejores están por venir”, agregó, de cara a los que se le viene a Nacional, con el cierre de la temporada de la Liga AUF Uruguaya y la Copa Sudamericana.
En su segundo año en Nacional, en este primer semestre de 2026 Boggio jugó 24 partidos: 13 por el Apertura, los seis de la Copa Libertadores, cuatro por el Intermedio y la Supercopa Uruguaya.
Completó un total de 1.802 minutos, marcó dos goles, dio dos asistencias y sumó cuatro tarjetas amarillas.
El festejo de Luciano Boggio ante Juventud
El festejo de Luciano Boggio ante Juventud
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Por último, Boggio tuvo palabras de agradecimiento. “Gracias a todos los que siempre apoyaron”.