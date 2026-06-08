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"Cosas mejores están por venir": el mensaje de Luciano Boggio, tras un nuevo gol en Nacional y con su autocrítica del primer semestre del año

El mediocampista volvió a marcar y fue el encargado de cerrar la remontada de Nacional ante Juventud

8 de junio de 2026 9:52 hs
El festejo de Luciano Boggio ante Juventud

El festejo de Luciano Boggio ante Juventud

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
El festejo de Luciano Boggio ante Juventud

El festejo de Luciano Boggio ante Juventud

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
El festejo de Luciano Boggio ante Juventud

El festejo de Luciano Boggio ante Juventud

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
El festejo de Luciano Boggio ante Juventud

El festejo de Luciano Boggio ante Juventud

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Luciano Boggio, el volante de Nacional, se manifestó en sus redes sociales tras el cierre del primer semestre del año luego del partido ante Juventud de Las Piedras del pasado sábado, en el que marcó el gol del 2-1 para el triunfo de los albos en el Gran Parque Central.

El mediocampista volvió a marcar y fue el encargado de cerrar la remontada, luego del gol de Emiliano Ancheta para el empate parcial.

El festejo de Luciano Boggio ante Juventud
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Jorge Bava contó cómo fue hablar con el Diente López para decirle que no sigue en Nacional, y que lo que más le dolió fue decírselo a Gonzalo Carneiro; oficializó todos los que no siguen

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“El semestre sin dudas no salió como queríamos, pero lo importante es que siempre estuvimos juntos”, dijo el volante.

El festejo de Luciano Boggio ante Juventud
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“Aprender de todo y darle para adelante que cosas mejores están por venir”, agregó, de cara a los que se le viene a Nacional, con el cierre de la temporada de la Liga AUF Uruguaya y la Copa Sudamericana.

En su segundo año en Nacional, en este primer semestre de 2026 Boggio jugó 24 partidos: 13 por el Apertura, los seis de la Copa Libertadores, cuatro por el Intermedio y la Supercopa Uruguaya.

Completó un total de 1.802 minutos, marcó dos goles, dio dos asistencias y sumó cuatro tarjetas amarillas.

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Por último, Boggio tuvo palabras de agradecimiento. “Gracias a todos los que siempre apoyaron”.

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