Nacional se llama a silencio: la decisión del presidente Ricardo Vairo, que replica la estrategia que marcó un "cambio importantísimo" para la definición del campeonato pasado
Los tricolores volvieron a aplicar la política comunicacional que implementaron en el cierre de la pasada temporada y que les dio "armonía"
14 de abril de 2026 12:08 hs
Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la conferencia de prensa de Nacional
La Directiva de Nacional volvió a tomar la decisión de llamarse a silencio y moderar las salidas mediáticas de sus directivos a la hora de hacer declaraciones en medios y programas deportivos, tal como había hecho en el cierre de la Liga AUF Uruguaya del año pasado, en la que finalizaron como campeones.
Así se resolvió en la reunión de directiva realizada este lunes, según confirmó a Referí el presidente Ricardo Vairo este martes.
Nuevamente, los dirigentes tricolores que quieran hacer declaraciones en medios deberán consultar con el titular del club, quien dará la autorización en caso de que así lo entienda.
Al año pasado, por ejemplo, tras adoptar esa medida, Vairo decidió realizar una conferencia en la que él estuvo al frente, luego participó de una conjunta con Flavio Perchman y la tercera la dio Alejandro Balbi, directivo de la oposición, como una muestra de “unidad”.
“Veíamos que nos encontrábamos en una situación en la que los distintos grupos estábamos en un clima negativo. Habíamos quedado muy marcados todos después del clásico 0-3 (derrota ante Peñarol por el Torneo Clausura en el Campeón del Siglo). Se generó desconfianza, el hecho de que por más que ganáramos partidos se había instalado eso de que en la final no íbamos a ganar. También el hecho de que hablábamos de más. Todo eso generaba ruidos internos. Todo eso era realidad”, comentó.
Consultado por si en este momento había habido algún detonante que había llevado a volver a esa política comunicacional, el presidente tricolor dijo que “ninguno”.
En las últimas intervenciones públicas de dirigentes albos hubo algunas que tuvieron resonancia.
Tras el partido ante Central Español del viernes 3 de abril, con triunfo visitante por 1-0 en el Gran Parque Central, los albos cuestionaron la actuación del juez Javier Burgos.
Por su parte, el propio Vairo también criticó la actuación arbitral y dijo que todos los directivos del club estaban en la misma sintonía al respecto. “Puede que alguno se exprese con mayor vehemencia, pero nos sentimos muy perjudicados por el arbitraje del otro día”, señaló a El Espectador Deportes.
Ahora, este lunes, y en un momento complicado en el Torneo Apertura y en el comienzo de la Copa Libertadores, los tricolores resolvieron llamarse nuevamente a silencio y controlar las salidas de los directivos en la prensa.
Lo que había dicho Vairo sobre el llamado a silencio el año pasado
En la entrevista con Referí de febrero de este año, Vairo explicó cómo se decidió la medida de hacer menos declaraciones a la prensa el año pasado y cómo fue la estrategia de comunicación.
"Desde hace unos meses contratamos a Facundo Ponce León para manejar los temas de comunicación, pero en ese momento se dio en una charla en la comisión directiva, en un estadío en el que nos planteábamos los temas con respeto, con tranquilidad, lo hablamos y entendíamos que lo mejor era generar esa especie de silencio. Se definió ahí que el único que podía hablar o definir quién podría hacerlo, como todo club presidencialista, era yo como presidente. Y creo que generó una muy buena sensación interna, tanto en el plantel, en el cuerpo técnico, a nivel también de la directiva, y a partir de ahí empezamos a construir algo que se fortaleció cuando, una o dos semanas después (el 15 de octubre) hice una conferencia de prensa. Después (el 5 de noviembre) hicimos una en conjunto con Flavio, que tuvo mucha repercusión a nivel de prensa y de medios. Era un momento muy sensible por todos lados. Y había que definir a qué público le hablábamos, y allí le dije a Flavio que debíamos hablarle al hincha, a los nuestros, y en ese momento repartimos para todos lados. Además, en ese momento, por un lado estábamos trabajando juntos con Peñarol el tema del futuro merchandising, y por otro lado del mismo Peñarol te salían a criticar… eso es algo que, por lo que veo, nunca cambia. Todo eso pegó muy fuerte y creo que la hinchada también se sintió parte y terminó de juntarse todo Nacional en una unidad. Allí surgió la frase ‘todos juntos venceremos’ o ‘todos unidos venceremos’, que nació en el momento, y lo que ocurrió fue que eso prendió en todos lados. Entonces empecé a sentir que se estaba generando esa armonía, esa situación que es la que te hace ganar las cosas. Siempre digo que lo que pasa adentro de la cancha es lo que empieza desde arriba. Así ocurrió. También el cambio de técnico. Y se fue alineando todo y, por suerte, terminó donde queríamos estar, siendo campeones del Uruguayo y eso hizo que de alguna forma todos los resultados deportivos que habíamos tenido por fuera del fútbol masculino, el campeonato de fútbol femenino, campeones en básquetbol de la Liga Uruguaya, un balance con casi US$ 4 millones de ganancias que hacía muchos años no se lograba, el pasivo que por primera vez dejó de subir... Fueron un montón de logros, independientemente de todo el trabajo que interno que se hizo, de la reorganización, en donde hicimos cambios muy profundos. Todo eso, de alguna forma, se potenció por el hecho de que la pelota pegó en el palo y entró.
Se planteó para reafirmar que realmente estábamos unidos. Siempre digo que yo puedo estar diciendo cinco horas que no estoy peleado contigo, que me podrán creer o no, pero si nos sacan una foto a los dos juntos en un estadio, riéndonos y tomando mate, solo con eso ya alcanza para mostrar que no estamos peleados. En ese momento fue importante el tema a abordar en la conferencia de prensa, el arbitral. Eso demostraba realmente que estábamos unidos, si no Alejandro no hubiese ido. Inclusive, cuando se lo plantee en la directiva, algunos quedaron sorprendidos. Pero, como bien decía, Alejandro, un expresidente del club, con más de 30 años en directivas, como delegado y hábil declarante, estábamos convencidos que era la señal que teníamos que dar por el tema que íbamos a abordar y también para demostrar que realmente había una armonía".