Nacional se llama a silencio: la decisión del presidente Ricardo Vairo, que replica la estrategia que marcó un "cambio importantísimo" para la definición del campeonato pasado

La Directiva de Nacional volvió a tomar la decisión de llamarse a silencio y moderar las salidas mediáticas de sus directivos a la hora de hacer declaraciones en medios y programas deportivos, tal como había hecho en el cierre de la Liga AUF Uruguaya del año pasado, en la que finalizaron como campeones.

Al año pasado, por ejemplo, tras adoptar esa medida, Vairo decidió realizar una conferencia en la que él estuvo al frente, luego participó de una conjunta con Flavio Perchman y la tercera la dio Alejandro Balbi, directivo de la oposición, como una muestra de “unidad”.

Nuevamente el silencio

En entrevista con Referí en enero de este año, luego del título logrado por Nacional en su primer año de gestión al frente del club, Vairo destacó que el llamado a silencio “fue un cambio importantísimo”.

“Veíamos que nos encontrábamos en una situación en la que los distintos grupos estábamos en un clima negativo. Habíamos quedado muy marcados todos después del clásico 0-3 (derrota ante Peñarol por el Torneo Clausura en el Campeón del Siglo). Se generó desconfianza, el hecho de que por más que ganáramos partidos se había instalado eso de que en la final no íbamos a ganar. También el hecho de que hablábamos de más. Todo eso generaba ruidos internos. Todo eso era realidad”, comentó.

Consultado por si en este momento había habido algún detonante que había llevado a volver a esa política comunicacional, el presidente tricolor dijo que “ninguno”.

En las últimas intervenciones públicas de dirigentes albos hubo algunas que tuvieron resonancia.

Tras el partido ante Central Español del viernes 3 de abril, con triunfo visitante por 1-0 en el Gran Parque Central, los albos cuestionaron la actuación del juez Javier Burgos.

El directivo Federico Britos consideró que estas actuaciones arbitrales llevan a Nacional a meterse “en el barro” y tomar un camino en el que no querían transitar y en el que, según el dirigente, Peñarol ya está desde hace seis años, con su presidente Ignacio Ruglio a la cabeza.

Por su parte, el propio Vairo también criticó la actuación arbitral y dijo que todos los directivos del club estaban en la misma sintonía al respecto. “Puede que alguno se exprese con mayor vehemencia, pero nos sentimos muy perjudicados por el arbitraje del otro día”, señaló a El Espectador Deportes.

“No queremos que este árbitro nos arbitre por un buen tiempo, por el bien de Nacional, por los antecedentes y por su propio bien, porque sería exponerlo a situaciones complicadas en los partidos”, señaló el presidente tricolor, lo que llevó a una respuesta de la gremial de árbitros (Audaf), la que cuestionó los dichos y advirtió que ninguno de sus miembros sería vetado por un club.

Vairo consideró en ese entonces que Nacional tiene una postura diferente a la de Peñarol, más reservada y de hacer con respeto sus salidas mediáticas, sin ataques a las instituciones, y entiende que ante este tipo de hechos llega un punto en el que, sumado al reclamo de los hinchas, deben expresarse en los medios como ocurrió en esos días.

Ahora, este lunes, y en un momento complicado en el Torneo Apertura y en el comienzo de la Copa Libertadores, los tricolores resolvieron llamarse nuevamente a silencio y controlar las salidas de los directivos en la prensa.

Nacional Torque, campeonato clausura 2025/Ricardo Vairo, Gomensoro, Giuria Foto: Leonardo Carreño

Lo que había dicho Vairo sobre el llamado a silencio el año pasado

En la entrevista con Referí de febrero de este año, Vairo explicó cómo se decidió la medida de hacer menos declaraciones a la prensa el año pasado y cómo fue la estrategia de comunicación.

"Desde hace unos meses contratamos a Facundo Ponce León para manejar los temas de comunicación, pero en ese momento se dio en una charla en la comisión directiva, en un estadío en el que nos planteábamos los temas con respeto, con tranquilidad, lo hablamos y entendíamos que lo mejor era generar esa especie de silencio. Se definió ahí que el único que podía hablar o definir quién podría hacerlo, como todo club presidencialista, era yo como presidente. Y creo que generó una muy buena sensación interna, tanto en el plantel, en el cuerpo técnico, a nivel también de la directiva, y a partir de ahí empezamos a construir algo que se fortaleció cuando, una o dos semanas después (el 15 de octubre) hice una conferencia de prensa. Después (el 5 de noviembre) hicimos una en conjunto con Flavio, que tuvo mucha repercusión a nivel de prensa y de medios. Era un momento muy sensible por todos lados. Y había que definir a qué público le hablábamos, y allí le dije a Flavio que debíamos hablarle al hincha, a los nuestros, y en ese momento repartimos para todos lados. Además, en ese momento, por un lado estábamos trabajando juntos con Peñarol el tema del futuro merchandising, y por otro lado del mismo Peñarol te salían a criticar… eso es algo que, por lo que veo, nunca cambia. Todo eso pegó muy fuerte y creo que la hinchada también se sintió parte y terminó de juntarse todo Nacional en una unidad. Allí surgió la frase ‘todos juntos venceremos’ o ‘todos unidos venceremos’, que nació en el momento, y lo que ocurrió fue que eso prendió en todos lados. Entonces empecé a sentir que se estaba generando esa armonía, esa situación que es la que te hace ganar las cosas. Siempre digo que lo que pasa adentro de la cancha es lo que empieza desde arriba. Así ocurrió. También el cambio de técnico. Y se fue alineando todo y, por suerte, terminó donde queríamos estar, siendo campeones del Uruguayo y eso hizo que de alguna forma todos los resultados deportivos que habíamos tenido por fuera del fútbol masculino, el campeonato de fútbol femenino, campeones en básquetbol de la Liga Uruguaya, un balance con casi US$ 4 millones de ganancias que hacía muchos años no se lograba, el pasivo que por primera vez dejó de subir... Fueron un montón de logros, independientemente de todo el trabajo que interno que se hizo, de la reorganización, en donde hicimos cambios muy profundos. Todo eso, de alguna forma, se potenció por el hecho de que la pelota pegó en el palo y entró.

La tercera conferencia de prensa institucional la dio Alejandro Balbi.

Sí.

¿Formó parte de una movida política?

Se planteó para reafirmar que realmente estábamos unidos. Siempre digo que yo puedo estar diciendo cinco horas que no estoy peleado contigo, que me podrán creer o no, pero si nos sacan una foto a los dos juntos en un estadio, riéndonos y tomando mate, solo con eso ya alcanza para mostrar que no estamos peleados. En ese momento fue importante el tema a abordar en la conferencia de prensa, el arbitral. Eso demostraba realmente que estábamos unidos, si no Alejandro no hubiese ido. Inclusive, cuando se lo plantee en la directiva, algunos quedaron sorprendidos. Pero, como bien decía, Alejandro, un expresidente del club, con más de 30 años en directivas, como delegado y hábil declarante, estábamos convencidos que era la señal que teníamos que dar por el tema que íbamos a abordar y también para demostrar que realmente había una armonía".