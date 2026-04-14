Tolima le agradeció a Peñarol, reconoció el Gran Parque Central y buscará repetir lo que le pasó a Nacional en su debut como local la última vez

El plantel de Deportes Tolima , rival de Nacional este martes (19:00 horas) por la Copa Libertadores, hizo el reconocimiento del campo de juego del Gran Parque Central este lunes a la noche, en la previa del partido por la segunda fecha del Grupo B.

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Los jugadores entrenaron por la tarde en las canchas auxiliares del Campeón del Siglo, el complejo de Peñarol, club al que le agradecieron, y por la noche visitaron el escenario de La Blanqueada.

"Agradecemos a Peñarol por recibirnos en su sede deportiva", señalaron.

Los jugadores de Deportes Tolima en el Gran Parque Central

Los jugadores de Deportes Tolima en el Gran Parque Central

Luego, los futbolistas tuvieron el apoyo de los hinchas colombianos que estuvieron en el hotel donde concentró el equipo.

Día de entrenamiento en Montevideo. Estamos preparados para el siguiente capítulo en el reto internacional Agradecemos a @OficialCAP por recibirnos en su sede deportiva VAMOS TRIBU. pic.twitter.com/pmZQuD9pAD

La buena noticia de Luis Mejía en el entrenamiento de Nacional antes del partido este martes frente Tolima, que tendrá entradas agotadas en el Gran Parque Central

A qué hora juega hoy Nacional vs Deportes Tolima por la Copa Libertadores y dónde verlo

Deportes Tolima guardó a varios de sus titulares el fin de semana y afrontará el duelo copero con el retorno de jugadores como Neto Volpi, Brayan Rovira y Adrián Parra.

Así, el equipo colombiano saltaría el campo con Neto Volpi, Jan Angulo, Rovira, Cristian Arrieta; Jherson Mosquera, Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo, Junior Hernández; Luis Sandoval, Juan Pablo Torres y Parra.

Con apenas una jornada disputada, ambos equipos acumulan un punto en el Grupo B: Nacional lo obtuvo al igualar 1-1 con Coquimbo Unido en Chile y Deportes Tolima tras empatan 0-0 con el peruano Universitario en Colombia.

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Gracias por siempre estar. pic.twitter.com/Xk2cLakhSq — Club Deportes Tolima (@cdtolima) April 14, 2026

El último debut tricolor en el Parque Central

Tolima intentará repetir lo que le pasó a Nacional en su último debut por fase de grupos de la Copa Libertadores de local en el Gran Parque Central, el año pasado, cuando perdió 1-0 ante Bahía de Brasil.

El partido se jugó el 9 de abril y el gol visitante lo marcó Erick Pulga.