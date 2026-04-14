Tolima le agradeció a Peñarol, reconoció el Gran Parque Central y buscará repetir lo que le pasó a Nacional en su debut como local la última vez
Deportes Tolima guardó a varios de sus titulares el fin de semana para visitar a Nacional este martes en el GPC
14 de abril de 2026 10:53 hs
Los jugadores de Deportes Tolima en el Gran Parque Central
El plantel de Deportes Tolima, rival de Nacional este martes (19:00 horas) por la Copa Libertadores, hizo el reconocimiento del campo de juego del Gran Parque Central este lunes a la noche, en la previa del partido por la segunda fecha del Grupo B.
Los jugadores entrenaron por la tarde en las canchas auxiliares del Campeón del Siglo, el complejo de Peñarol, club al que le agradecieron, y por la noche visitaron el escenario de La Blanqueada.
"Agradecemos a Peñarol por recibirnos en su sede deportiva", señalaron.
Deportes Tolima guardó a varios de sus titulares el fin de semana y afrontará el duelo copero con el retorno de jugadores como Neto Volpi, Brayan Rovira y Adrián Parra.
Así, el equipo colombiano saltaría el campo con Neto Volpi, Jan Angulo, Rovira, Cristian Arrieta; Jherson Mosquera, Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo, Junior Hernández; Luis Sandoval, Juan Pablo Torres y Parra.
Con apenas una jornada disputada, ambos equipos acumulan un punto en el Grupo B: Nacional lo obtuvo al igualar 1-1 con Coquimbo Unido en Chile y Deportes Tolima tras empatan 0-0 con el peruano Universitario en Colombia.
Tolima intentará repetir lo que le pasó a Nacional en su último debut por fase de grupos de la Copa Libertadores de local en el Gran Parque Central, el año pasado, cuando perdió 1-0 ante Bahía de Brasil.
El partido se jugó el 9 de abril y el gol visitante lo marcó Erick Pulga.