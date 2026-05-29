Montevideo lleva más de 2.000 cuidacoches registrados y desde 2018 la intendencia hizo 910 intimaciones por personas no regularizadas

La Intendencia de Montevideo lleva 2.282 cuidacoches registrados desde 1996 para operar en la ciudad , según los datos a los que accedió El Observador a raíz de un pedido de acceso a la información pública.

Los datos están actualizados hasta el 17 de marzo de este año .

El registro de cuidadores de vehículos se remonta a 1996 , aunque los datos no fueron digitalizados hasta 2014 y el gobierno departamental aclaró que, antes de esa fecha, pueden existir inconsistencias en los registros porque la información se recopilaba de forma manual .

Imputaron e internaron en el Vilardebó al cuidacoches que había apedreado una camioneta en Parque Rodó

Además, recién en 2017 se empezó a llevar un registro en el Sistema de Registro de Cuidadores de Vehículos (SRCV) con las fichas de todos los permisarios.

Los datos de la gráfica que se encuentra a continuación refieren únicamente a los inscriptos de los que tiene registro la intendencia para cada año.

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Si bien la Intendencia de Montevideo cuenta con canales formales para recibir denuncias o reclamos por problemas de convivencia vinculados a cuidadores de vehículos, solo interviene cuando se constata que el cuidacoches está registrado.

¿Qué pasa si no lo está? El prosecretario de la intendencia, Diego Olivera, señaló a El Observador que, dependiendo del tenor de la denuncia, se deriva a la Policía, sobre todo cuando "se trata de altercados, violencia u otros episodios relacionados".

En los casos de denuncias recibidas sobre cuidacoches que sí están registrados, la intendencia procede a agregar el antecedente a la ficha de cada persona.

Meses atrás, desde la intendencia habían indicado a El Observador que en caso de recibir denuncias se contactaba primero al permisario para que pudiera presentar sus descargos.

Intendencia de Montevideo Foto: Gastón Britos / FocoUy

En ese entonces explicaron que existen distintos tipos de sanciones aplicables a los cuidadores de vehículos, según la gravedad de lo denunciado, que van desde la observación —que se agrega al legajo de la persona—, la suspensión o la baja definitiva del registro.

El Observador consultó a través del pedido de acceso a la información conocer los motivos de las denuncias y las eventuales bajas sancionadas por la intendencia a raíz de reclamos. Sin embargo, en la respuesta explicaron que no cuentan con esa información, ya que para acceder a ella habría que revisar permisario por permisario.

Sin embargo, sí señalaron que entre 2018 y 2026 "se han realizado 910 intimaciones en la vía pública" en casos de cuidadores de vehículos no autorizados, "con la intención de regularizar su actividad".

Agregaron que se hacen fiscalizaciones "diarias" de lunes a viernes, así como también algunos sábados y domingos. "Las fiscalizaciones pueden ser rutinarias (control de permanencia de los cuidadores en los lugares de labor) o pueden ser motivadas por denuncias de vecinos/as", señalaron.

La actividad de los cuidacoches ha sido motivo de debate a raíz de algunos episodios violentos protagonizados por personas que realizan esta actividad en Montevideo en los últimos meses, como el caso de un hombre que apedreó una camioneta en Parque Rodó en reclamo de dinero. Además, en febrero de este año la Junta Departamental de Colonia derogó una norma que habilitaba a las personas a ejercer esta actividad.

20240716 Autos estacionados en la calle, Pocitos. Sucive, estacionamiento. Foto: Inés Guimaraens

El intendente Mario Bergara ha dicho que no está en los planes de la intendencia prohibir la actividad de los cuidacoches, aunque la oposición ha reclamado "reconvertirlos" —como pidió el senador blanco Martín Lema— o montar una "Guardia Departamental" que los controle —como propuso la bancada de ediles de la Coalición Republicana—.

En el otro extremo, la asociación de cuidacoches ha reclamado un sueldo fijo por su tarea.

En las semanas en los que el tema tuvo una álgida presencia en la agenda —coincidiendo con la celebración de la Rural del Prado— la Intendencia de Montevideo montó junto a la Policía una serie de operativos en abril para controlar la operativa de los cuidacoches.

El objetivo era constatar que quienes estuvieran desempeñando la tarea contaran con la "correspondiente identificación" y la "capacitación necesaria" para cuidar los vehículos.

Es que durante la administración de Daniel Martínez, a raíz de un protocolo promulgado en enero de 2019, la intendencia estableció permisos revocables para las personas que se registraran ante la Intendencia de Montevideo para llevar adelante la actividad.

Allí también se establecieron ciertas condiciones: que las personas presentaran un certificado de antecedentes judiciales, cédula de identidad y carnet de salud vigente para ser inscriptos.

También se determinó que los interesados en inscribirse podrían elegir hasta tres lugares para desempeñar su tarea en jornadas diarias de no más de 12 horas y que, una vez registrados, deberían llevar un chaleco reflectivo y también un número visible que los identifica.

En los últimos años, la Intendencia de Montevideo realizó capacitaciones para los cuidadores de vehículos, algunas de ellas en conjunto con el Ministerio del Interior y el Poder Judicial.