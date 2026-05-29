Tomógrafo de Paysandú inaugurado el mes pasado suspenderá actividad para reforzar blindaje contra la radiación

El tomógrafo de hospital de Paysandú , inaugurado el mes pasado, suspenderá sus actividades para reforzar el blindaje contra la radiación , ya que actualmente está dentro del límite de lo permitido.

El director del hospital departamental, Sergio Venturino , afirmó que desde el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular ( Cudim ) le dijeron que "las mediciones estaban dentro de lo permitido", pero que "querían hacer ajustes". "Una cosa es estar dentro de lo permitido y otra es estar mucho más asegurados ", aseguró a El Observador.

Durante la última semana el tomógrafo en cuestión solo realizó estudios que de urgencia y emergencia . La actividad se paralizará a partir de las 21:00 de este viernes hasta que terminen las reformas, que prevén durarán entre una semana y 10 días , informó El País en primera instancia.

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Lo que no se realizó durante esta semana son los estudios coordinados , es decir, "pacientes que consultan en policlínica , que no está internados y a los que se le hacen tomografías de rutina ", contó el jerarca de la salud. "Se bajaron porque se quería coordinar estar reforma y bajar al mínimo el funcionamiento del tomógrafo ", detalló Venturino.

Para los próximos días, "las obras no van a afectar los estudios" dado que ya se hizo una coordinación con Comepa (Corporación Médica de Paysandú) para que los pacientes que requieran una tomografía se trasladen allí, aseguró el director del hospital.

Las obras consisten en el blindaje en un sector de la cabina. "Se va a fortalecer con más plomo", contó el director sobre "el material que se utiliza para que las radiaciones no pasen". En esta cabina se encuentran los licenciados en Imagenología que realizan la tomografía.

"Cudim nos dijo que no hubo una fuga de radiación excesiva. Son controles y mejoras de calidad. El tomógrafo siempre trabajó en una total seguridad", sentenció el jerarca. Durante la detención del tomógrafo también se le harán actualizaciones que le permitirán aumentar las posibilidades diagnósticas e incorporar un estudio cardíaco para ver las coronarias.

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Desde la oposición, el diputado sanducero Walter Verri cuestionó que el tomógrafo esté fuera de servicio por los próximos días. "Hace muy pocos días (...) la ministra Lustemberg dejaba inaugurado un tomógrafo para ASSE Paysandú. Bueno, parece mentira pero hoy ya no funciona. Parece que el apuro por inaugurarlo les hizo dejar algunos detalles mal terminados", escribió el dirigente del Partido Colorado en sus redes sociales.

El equipamiento se inauguró a mediados de abril y además de la ministra concurrió el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Álvaro Danza, entre otras autoridades. Desde entonces se han hecho más de 300 tomografías, según Venturino.