Vehículos del Ejército Nacional retenidos por Aduanas: Javier García presentó proyecto de ley para liberarlos "de forma urgente"

El senador del Partido Nacional, Javier García , presentó un proyecto de ley para "liberar de forma urgente los 89 vehículos adquiridos por el Ejército Nacional" que fueron retenidos por la Dirección Nacional de Aduanas por contravenir un decreto sobre calidad del aire.

"La prioridad es la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de los uruguayos" , destacó el político en su cuenta de X.

Según García, resulta "ridículo" contar con "decenas de vehículos nuevos inmovilizados" cuando el país "necesita más patrullaje, más presencia y más control en el territorio" .

Cómo son los vehículos militares retenidos en Aduanas y qué dice el decreto ambiental que prohíbe su ingreso

Acabamos de presentar un proyecto de ley para liberar de forma urgente los 89 vehículos adquiridos por el Ejército Nacional para patrullar nuestras fronteras. La prioridad es la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de los uruguayos. Es ridículo tener decenas de vehículos… pic.twitter.com/jelQmgRA6z

En su redacción, el proyecto presentado por el dirigente blanco propone: "Los vehículos, embarcaciones y aeronaves destinados al uso de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de los cometidos de defensa nacional, así como los pertenecientes al Ministerio del Interior directamente vinculados a la seguridad pública, serán exceptuados de los requisitos de homologación ambiental y estándares de emisión aplicables y establecidos por la Ley N.º 17.283, de 28 de noviembre de 2000, y modificativas".

Con esta propuesta, señaló en la exposición de motivos, busca presentar una "solución" a la situación que afecta a los 89 vehículos multipropósito adquiridos por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional.

-lcm6828-jpg..webp Javier García, dirigente del Partido Nacional Foto: Leonardo Carreño.

"La actual reglamentación ya incorpora excepciones para aeronaves y embarcaciones de todo tipo, pero lo que se proyecta en esta norma es diferenciar todo material y equipo de defensa y seguridad, dado que deben contar con un tratamiento flexible, debido a su cometido", explicó en el escrito.

"La disponibilidad de este material militar resulta imprescindible para fortalecer las tareas de vigilancia y control del territorio, la protección de fronteras, el combate al narcotráfico, el apoyo a la prevención y represión de actividades ilícitas, así como la respuesta ante emergencias y otras misiones de interés nacional", añadió.

Según García, no se debe "desconocer la importancia de la protección ambiental" y el "cumplimiento de los estándares de emisiones vigentes", pero es también "relevante" tener en cuenta que los vehículos de "uso exclusivamente de defensa y seguridad constituyen una categoría especial, dadas sus funciones y usos".

En este marco, afirmó, es "oportuno" poder establecer un "régimen excepcional que permita compatibilizar los objetivos de protección ambiental con las necesidades vinculadas a la defensa nacional, la soberania y la seguridad del Estado".

Los vehículos del Ejército Nacional

Se trata de 84 vehículos todoterreno y cinco ambulancias, según detallaba la licitación pública mediante la cual se compraron.

La adquisición fue por más de US$ 9 millones, al valor de 2024, según la resolución de compra firmada por el entonces ministro Armando Castaingdebat y el expresidente Luis Lacalle Pou.

El decreto en cuestión, que ahora el Poder Ejecutivo modificará, se emitió el 4 de mayo de 2021 y en su artículo 44 hace referencia a las excepciones a la normativa.

Allí se establece: "Los estándares de emisión de fuentes fijas no serán de aplicación a aquellos vehículos que ingresen al territorio nacional en forma transitoria, sea para competencias, exhibiciones o con destino a proyectos experimentales para evaluación de tecnologías. El Poder Ejecutivo podrá establecer otras excepciones temporales".

Para todos esos casos contemplados en el artículo se requiere la "autorización temporal del Ministerio de Ambiente".

En el artículo, sin embargo, no se establece una excepción específica de los vehículos militares.